İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Mahalle sakinleri, Kanarya Polis Merkezi önünde olayı protesto etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden tarafından yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." denildi

Cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki bir kız çocuğu hastenede yaşam mücadelesi veriyor.



İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan küçük kız hastanede tedavi altına alındı.



Bu arada, Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan kalabalık, olayı protesto etti.



Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.



Mahalle sakinlerinin bekleyişi sürerken, polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.





ulusal.com.tr

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