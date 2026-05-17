Küçükçekmece'de polisin dikkati suikastı önledi! Çantadan kalaşnikof çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de dikkati sayesinde büyük bir suikast planını önleyen polis memuru, şüphelilerden birini yaralı yakalarken, kaçan diğer zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Avcılar'da mesai çıkışı motosikletiyle evine giden polis memuru U.N, D-100 kara yolu Küçükçekmece yan yolunda plakası katlanmış bir motosikletteki 2 kişinin durumundan şüphelendi. Polis memurunun "dur" işareti yapması üzerine motosiklet sürücüsü ateş etmek için tabancasını çıkardı ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine kendi silahını kullanan polis memuru, şüpheli M.B'yi elinden yaraladı. Motosikletteki diğer şüpheli Ş.Y. ise üzerindeki çelik yeleği ve çantasını olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı.

ÇANTADAN KALAŞNİKOF VE SUİKAST PLANI ÇIKTI

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elinden hafif yaralanan M.B, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, kaçan şüpheli Ş.Y'nin bıraktığı çantada uzun namlulu otomatik silah ve bir cep telefonu bulundu. Cep telefonunda yapılan teknik incelemede şüphelilerin, Beylikdüzü'nde bir kişiye yönelik suikast hazırlığında oldukları ve olayda kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıkarıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ "SUÇ MAKİNESİ" ÇIKTI

Şüphelilere yönelik yapılan arşiv sorgulamasında, yakalanan M.B'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi. Çelik yeleğini bırakarak kaçan Ş.Y'nin ise 2 kasten öldürme, 1 iş yeri kurşunlama ve 2 gasp başta olmak üzere toplam 25 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, firari şüpheli Ş.Y. ve bağlantılı olduğu kişileri yakalamak için geniş çaplı çalışma sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

