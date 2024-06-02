Küçükçekmece'deki yıkılan binayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralı kurtarıldığı 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'deki yıkılan binayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Küçükçekmece'deki yıkılan binayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Editör: Uğur Çam
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı apartmanın çökmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, binanın sahibi olduğu belirlenen H.M.G. gözaltına alınarak, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Yine soruşturma kapsamında yıkılan binanın altındaki dönerci dükkanının sahibi olduğu belirlenen Ö.A.D. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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