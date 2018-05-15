Kudüs tartışması siyasetin de sıcak gündem başlıkları arasındaydı. AKP Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının barışa karşı bir sabotaj olduğunu söyledi. CHP de İsrail Büyükelçisinin geri çekilmesi için çağrı yaptı. MHP'den ise yazılı açıklama geldi.





AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'nın bölgedeki barışa sabotaj yaptığını söyledi.



Yıldırım, elçilik kararını protesto eden Filistinlilere uygulanan şiddete ilişkin de sert konuştu.



CHP grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde Kudüs'te yaşanan gelişmeler vardı. Kılıçdaroğlu, Filistinli halka katliam yapıldığını ifade etti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümete de çağrı yaptı.



Grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yazılı bir açıklamayla tepkisini dile getirdi. Bahçeli, İsrail'in haydut bir devlet olduğunu savundu.





ulusal.com.tr Amerika ve İsrail'in Ortadoğu'da yeni gerilimlere neden olan Kudüs kararı siyasetin gündeminde.AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'nın bölgedeki barışa sabotaj yaptığını söyledi.Yıldırım, elçilik kararını protesto eden Filistinlilere uygulanan şiddete ilişkin de sert konuştu.CHP grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde Kudüs'te yaşanan gelişmeler vardı. Kılıçdaroğlu, Filistinli halka katliam yapıldığını ifade etti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümete de çağrı yaptı.Grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yazılı bir açıklamayla tepkisini dile getirdi. Bahçeli, İsrail'in haydut bir devlet olduğunu savundu.