Amerika ve İsrail'in Ortadoğu'da yeni gerilimlere neden olan Kudüs kararı siyasetin gündeminde.
AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'nın bölgedeki barışa sabotaj yaptığını söyledi.
Yıldırım, elçilik kararını protesto eden Filistinlilere uygulanan şiddete ilişkin de sert konuştu.
CHP grup toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gündeminde Kudüs'te yaşanan gelişmeler vardı. Kılıçdaroğlu, Filistinli halka katliam yapıldığını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümete de çağrı yaptı.
Grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yazılı bir açıklamayla tepkisini dile getirdi. Bahçeli, İsrail'in haydut bir devlet olduğunu savundu.
ulusal.com.tr
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