Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

10 Şubat 2019 Pazar günü Kayseri’de Üreticiler Kurultayı’nda, Vatan Partisi İl Başkanı, Erciyes Üniversitesi Kurucu Rektörü Yardımcısı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Selahattin Karakaş, önümüze ışık tutan bir atasözümüzü hatırlattı: Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez!



İNSANLIK TARİHİNİN ÖZETİ

İnsanlık tarihi bu kadar güzel özetlenebilir. Bütün insanlık tarihi, toplumların sıkışması üzerine Hızır’ın yetişmesiyle üretilen köklü çözümlerin tarihidir. Büyük Devrimci Şair Bertolt Brecht de aynı tarih gerçeğine işaret etmişti: Köklü çözümler kör çıkmazlarda bulunur.

Krizin derinleşmesi olgusu içinde sıkışıp kalanlar, patlıcan biber edebiyatı yapmaya devam etsinler, Vatan Partisi Hızır’ın yetişeceği bir tarihsel sürece girdiğimize dikkat çekiyor. Çünkü patlıcan biber edebiyatını bin yıl sürdürseniz, yaşadığımız tarihsel süreç için bir çözüm bulamazsınız. Ama Hızır’ın yetişeceği tarihsel koşullara girdiğimizi saptarsak, Hızır’ın tanımını araştırmaya başlarız.



TEK SEÇENEK: HIZIR YETİŞECEK

Şu anda toplum ekonomisiyle ve güvenlik sorunlarıyla sıkışmıştır ve çıkmaza girmiştir. Ak Parti yönetimi ekonomik çıkmazı temsil ediyor. CHP + HDP + İyi Parti işbirliği ise, güvenlikteki tehditlerin hizmetindedir.

Oy pusulasına bakarsanız, Ak Parti + MHP ve CHP + HDP + İyi Parti seçenekleri var. Ancak her ikisi de yalnızca oy pusulasındaki seçenektir. Türkiye’nin önüne bakarsanız, Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da seçenek değildirler. Birisi Türkiye’nin borç batağında boğulmasını, diğeri ise ABD ve İsrail müdahalesiyle parçalanmasını temsil ediyorlar. Oysa Türkiye, borç batağında boğulmayacaktır ve parçalanmayacaktır.

Türkiye’nin dar boğazda sıkıştığı bugünkü koşullarda tek bir seçenek bulunuyor: Hızır’ın yetişecek!



HIZIR’IN ÜRETİM DEVRİMİ

Hızır’ın yetişmesi, Üretim Devrimidir: Türkiye’nin bu krizden Üretim Devrimiyle çıkması kaçınılmazdır.

Hızır, Üreticinin kendisidir: Üretici, artık Türkiye’nin baş tacıdır. Biricik kurtarıcı, bugün işçi, çiftçi, kamu çalışanları, küçük esnaf, her boydan sanayici ve tüccardan oluşan Üreticiler ve üretimi örgütleyen sınıflardır.

Hızır’ın öncüsü, Vatan Partisi’dir. Partimiz üretici sınıfların ileri kesimlerini, başka deyişle öncülerini örgütlemekte ve Üreticilerin Millî Hükümeti için mücadele etmektedir.



ANKETÇİLERE GÖRÜNMEYEN HIZIR

Peki, türlü çeşitli anketçiler, niçin Hızır’ı göremiyorlar?

Çünkü anketçiler, yalnızca toplumun sıkıştığı gerçeğiyle ilgileniyorlar. Ancak sıkışan toplumun enerjisini ve çözümlerini ölçme yeteneğinden yoksunlar. Bu yetenek, ancak bilimi yol gösterici kabul eden Öncü Partidedir. Manavın mostrasındaki patlıcan ve biber fiyatlarına bakarak, yalnızca patlıcan biber fiyatını görürsünüz, ancak toplumun sıkıştığı gerçeğinin çağırdığı süreci anlamaya çalışırsanız, Hızır’ın yetişmek üzere olduğunu görürsünüz.

Tarihten örnekler verelim: Patlıcan ve biber fiyatlarından başka bir şey göremeyenler, ne Hz Muhammed’in Hira Dağındaki mağaradan çıktığını görebilmişlerdir, ne de Mustafa Kemal Paşa’nın Bandırma gemisiyle gittiği rotayı.



HIZIR’IN ÖNERLİĞİNDE TOPLANMAK

Günümüz gerçeğine gelirsek, Boz Atlı Hızır, atına binmek üzeredir. Çünkü toplum sıkıştı.

Şimdi geleceği yaratmak, Boz Atlı Hızır’ın önderliğinde toplanmaktır.

Tarih bilinci olmayanlar, kör çıkmazlarda debelenir debelenirler, ancak en sonunda Hızır’ın yetişmekte olduğunu kendi tecrübeleriyle anlarlar.

Tarih bilinci olanlar ise, toplumun sıkıştığı koşullarda Hızır’ın yetişeceğini bilirler ve geleceği yaratma mevzisine girerler.



HIZIR BOZ ATINA BİNİYOR

Her gittiğim yerde soruyorlar: Vatan Partisi, bütün gelişmeleri nasıl oluyor da öncesinden biliyor?

Yanıtı bu yazıda bir kez daha vermiş olduk: Tarihsel süreci dünden bugüne ve yarına bilimin ışığında inceliyoruz, çünkü o tarihsel sürecin içinde tarafız, örgütlü mücadele içindeyiz. İşte bu mevziden ufuklara bakıyoruz: Hızır, boz atına binmektedir ve yetişiyor.

Bu olayın farkında olmayanlar var. Partili mücadelenin dışında durup manavın tezgâhındaki fiyatların ötesini görmeyenlerden ve anketçilerden söz ediyoruz. Ancak Hızır yetiştiği zaman, Boz Atın sırtındaki kahramanı herkes görecek ve selamlayacaktır.





Aydınlık