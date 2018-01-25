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Kuleli Askeri Lisesi, müzeye dönüştürülecek

Afrin'de vatan mücadelesi veren çoğu subayı yetiştiren Kuleli Askeri Lisesi, müzeye dönüştürülecek. Tarihi bina için Ankara'dan bir şirket yaklaşık 1 milyon 800 bin liraya müze projesi hazırlayacak. Ulusal Kanal'a konuşan emekli eğitimci albay Emin Algül, askeri lisenin müzeye dönüştürülmesinin lüzumsuz bir iş olduğunu söyledi.

Kuleli Askeri Lisesi, müzeye dönüştürülecek

Türk ordusunun belkemiği askeri liselerden Kuleli Askeri Lisesi müzeye dönüştürüyor.

Tarihi liseyi müzeye dönüştürecek proje, 16 Şubat 2019'a kadar hazırlanacak. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla müzeye dönüştürülecek askeri liseye 1 milyon 794 bin lira değer biçildi.

Emekli Albay Emin Algül askeri lisenin müzeye dönüştürülmesini Ulusal Kanal'a değerlendirdi, harcamanın gereksiz olduğunu belirtti.

Kuleli Askeri Lisesi'nin bir kısmı Ulusal Müze olacak, bir kısmı da Milli Savunma Üniversitesi'nin kullanımına açılacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kuleli Askeri Lisesi #müze
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