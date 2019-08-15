Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberlerin tamamen asılsız olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:



"İstanbul Çengelköy'de bulunan Kuleli Askeri Lisesinin satıldığına ilişkin sosyal medya ve basına yansıyan haberler tamamen asılsızdır. Bakanlığımıza tahsisli olan bölümünde müze yapım çalışmaları devam etmektedir."



İyi Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, eski Kuleli Askeri Lisesi binasının Araplara satıldığını iddia etmişti.



Twitter'dan yaptığı açıklamada Seymen, "Her şey haraç mezat! Kuleli Askeri Lisesi'nin binası Araplara satılmış. Milli manevi; paraya tahvil edilemeyen hiçbir şeyin kıymeti yok nazarlarında" ifadelerini kullanmıştı.