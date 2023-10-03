Kullandığı Probiyotik Hayatını Kararttı

Kapısını çalmadığı hastane kalmadı ancak yaşadığı zorlu hastalığın tanısı 1 yıl sonra konulabildi.



44 yaşındaki Cemal Sağmen, kullandığı bir probiyotikten ender bir hastalığa yakalandı. Çifte vatandaş olan Sağmen'in tedavisini İsveç hükümeti göz ardı etti.



Türkiye'de Sağlık Bakanlığı onayı bulunmayan probiyotik, Tarım ve Orman Bakanlığı onayıyla raflarda yer buluyor. Ancak bu probiyotiği kullanan birçok yurttaşta alerjik rahatsızlıklar da ortaya çıkıyor.



Tıp literatürüne geçen Sağmen, 3 ay önce Osmaniye'ye bağlı Kadirli Devlet Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Ancak hastane yönetimi uzun süre yatarak tedavi göremeyeceğini söyleyerek Sağmen'i başka bir hastaneye sevk etmek istiyor.



Kullandığı ilaç tedavisine hiç ara vermemesi gereken Cemal Sağmen'in hastalığını tespit eden Profesör Doktor Vedat Turhan da naklinin yapılmadan tedaviye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.



Kadirli Devlet Hastanesi'nde çalışan bir hemşire de konuyla ilgili Ulusal Kanal'a ulaştı. Hemşire, Sağlık Bakanlığı'ndan tek bir yazının gelmesinin bile yeterliği olacağının altını çizdi.



Öte yandan Sağmen'in Avukatı Gökçe Öztürk de Fransa merkezli firmaya dava açıldığını, hukuki sürecin işlediğini belirtti.



Cemal Sağmen'in eşi Madeleine(Medılin) Sağmen de Bakanlığın konuya müdahale etmesini istedi...