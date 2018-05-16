FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan kadının, "kullanmadım" dediği ByLock'a 63 bin kez erişim sağladığı tespit edildi

Samsun'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan kadının, "kullanmadım" dediği ByLock'a 63 bin kez erişim sağladığı ortaya çıktı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde, örgütün mahrem imamı olduğu öne sürülen eşi Mehmet Ç. ile yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Büşra Ç. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.



Büşra Ç. için "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanığın yakalandığı sırada Esra Ç. adına düzenlenmiş sahte kimliğin ele geçirildiği belirtildi.



İddianamedeki ifadesine göre sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemedi.



Bank Asya'da hesabının olmadığını öne süren Büşra Ç, Bank Asya'da hesabının tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine, şu savunmayı yaptı:



"Hatırladım. Ailemden aldığım harçlıkları, 'evlenirken lazım olur' düşüncesi ile faizsiz bankacılık nedeniyle yatırdım. Katılım hesabı açtım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel programlardan bilgim bulunmuyor. En son ne zaman telefon kullandığımı hatırlamıyorum."

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock abone bilgisi bulunan ve 553 570.... numaralı hattı ne zaman kullandığını hatırlamadığını iddia eden Büşra Ç, "ByLock programı kullanmadım. Medyadan duydum. 'Fatmaokulöncesi' kullanıcı adının kendimle alakası bulunmuyor. Eagle da kullanmadım." ifadesini kullandı.



İddianamede, sanığın 4 IP numaraları ByLock'a 63 bin 606 erişim sağladığı bilgisi yer aldı.



Büşra Ç'nin, "Fatma" kod ismini kullandığı, okul öncesi bölümü okuduğu için kullanıcı adını bu sebeple seçtiği ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı:



"Söz konusu ByLock'un şüpheli tarafından kullanıldığının anlaşıldığı, 62326 User ID numaralı ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağının içeriğinde herhangi bir yazışma ve mail içeriğine rastlanılmadığı ancak ByLock hattından 131 adet ByLock arama kaydı olduğunun tespit edildiği, şüphelinin Bank Asya'da 08.09.2014 tarihinde Samsun ilinde açılmış hesabının bulunduğu, 21.01.2016 tarihine kadar hesap hareketlerinin bulunduğu, hesap hareketleri üzerinde yapılan ön incelemede, 08.09.2014 tarihinde katılım hesabı açma referans adıyla ve 31 günlük katılma hesabı açılışı, 10/10/2014 açıklamasıyla hesabına bin 300 lira yatırarak 31 günlük katılım hesabı açtığı tespit edilmiştir."



İddianamede, tüm dosya kapsamında, sanığın FETÖ'nün mahrem yapılanması içinde üye konumunda yer aldığı, FETÖ mensuplarınca kullanılan ByLock ve Eagle programını yüklediği ve kullandığı, bu kapsamda FETÖ ile organik bağ oluşturacak şekilde hiyerarşik yapılanması içinde bilerek ve benimseyerek yer aldığı, bu şekilde eylemlerinin çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik arz ettiği, böylelikle üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı kaydedildi.