Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendiğine işaret eden Erdoğan, Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu vurguladı. “Almanya ile ticaret hacmimizi 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.” diyen Erdoğan, 50 milyar dolara ulaşan mevcut hacmin yakın vadede bu hedefe ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecine ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, “Eurofighter uçaklarının teminine yönelik süreçte Almanya’nın son dönemde attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK HEDEF AB: "ANKARA KRİTERLERİMİZ VAR"

Bugün gerçekleştirilen görüşmelerde iki yakın NATO müttefiki olarak ortak çıkarlar zemininde ikili ilişkilerin ve uluslararası meselelerin ele alındığını belirten Erdoğan, stratejik hedef olarak gördükleri Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında Almanya'dan beklentilerini de ifade etti. Erdoğan, "Türkiye'nin bu konuda sergilediği kararlı iradenin birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye-Birlik ilişkilerinin stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağına inanıyorum" dedi.

Kopenhag kriterlerine de değinen Erdoğan, "Biz Kopenhag kriterleri noktasında hep şunu söyledik. Kopenhag kriterleri bizim için olumsuz bir yaklaşım süreci değil. Eğer Kopenhag kriterleri noktasında Türkiye'ye yaklaşılıyorsa bizim de bunun karşısında Ankara kriterlerimiz vardır. Ankara kriterleriyle biz Avrupa'ya ve dünyaya açılırız. Çünkü Türkiye sıradan bir Avrupa veya Asya ülkesi değil. Türkiye, Avrupa'da, Asya'da her noktada bu süreci dünyada en iyi işleten ve işleyen bir demokrasi ülkesidir ve bu konuyla ilgili de herhangi bir sıkıntısı yoktur." diye ekledi.

IRKÇILIK, SAVUNMA SANAYİ VE BÖLGESEL KONULAR

Görüşmede, Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ortak değer ve zenginlik olduğunun bir kez daha teyit edildiğini belirten Erdoğan, "Yıllar geçtikçe Avrupa'da artış bir türlü engellenemeyen, yer yer ırkçılığa varan yabancı düşmanlığı ve İslam'a karşıtlığıyla mücadeleye atfettiğimiz ehemmiyeti vurguladım. Yurt dışındaki kardeşlerimizin kültürlerini, kimliklerini ve kadim değerlerini muhafaza ederek bunların bütünleşmesini hep destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz" dedi.

Avrupa'da değişen güvenlik koşulları ışığında, savunma sanayisi ürünlerinin tedarikindeki sıkıntıları geride bırakarak ortak projelere odaklanmanın gerekliliğine de vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Gazze'deki "soykırımı" uluslararası gündeme taşıdığını ve ateşkes konusunda yoğun çaba sarf ettiğini belirten Erdoğan, "Bu mezalimin yeniden yaşanmamasına ve bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözüme dair görüşlerimizi kendilerine (Merz'e) aktardım" dedi.

SURİYE VE UKRAYNA MESAJLARI

Sayın Şansölye ile komşumuz Suriye'deki gelişmelerin de ele alındığını belirten Erdoğan, "Devrimden bu yana geçen 11 ayda Cumhurbaşkanı Sayın Şara’nın liderliğinde Suriye, kalıcı barış, huzur ve ekonomik kalkınma yolunda ciddi ilerlemeler kaydetti. Yaptırımların kalkmasına paralel olarak bu sürecin daha da hızlanacağı inancındayız" şeklinde konuştu. Erdoğan, "Ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası suretiyle Suriye halkının tüm fertlerinin refah ve esenliği bizim için öncelikli hedeftir" diyerek, 10 Mart mutabakatının uygulanmasına büyük önem atfettiklerini ve bu yöndeki mesajları dikkatle takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, "Almanya'nın da Suriye konusunda bizimle eş güdüm içinde çalışmaya atfettiği önemin farkındayız" dedi.

Ukrayna-Rusya Savaşı konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Erdoğan, "(Ukrayna-Rusya) Savaşın adil ve kalıcı şekilde çözümü için diplomatik çabaların sürdürülmesini önemli görüyoruz" diye belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ AB'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Almanya Başbakanı Merz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları ise şöyle oldu: "Türkiye bizi meşgul eden tüm dış politika ve güvenlik konularında çok önemli bir aktör. Türkiye'yle güvenlik politikaları alanında daha yakın iş birliği içinde olacağız. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde görmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sorusuna da yanıt verdi. Erdoğan, "İkinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir sorunuz oldu. Herhalde kim hangi makamda olursa olsun, bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Hangi makamda olursanız olun eğer hukuku ayaklar altına alırsanız, yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır" dedi. Erdoğan, yargının görevini yapmaması halinde yolsuzluk, hırsızlık ve her tür yanlışın yaygınlaşacağını belirterek, "Nitekim İstanbul'daki süreç böyle işlemiştir ve şu anda da bu süreci yargı kendisine terettüp ettiği şekilde işletmektedir ve gereğini de yapmaktadır" diye konuştu.

Erdoğan, konuya ilişkin "hakemler olayı"nı da örnek göstererek sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin son dönemde mesela bir hakemler olayı çıkmıştır ve bu hakemler olayında da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken eli kolu bağlı olarak herhalde bir devlet bunu takip edemez. Ne gerekiyorsa yapması lazım ve şu anda da bu yapılmıştır ve vatandaş tribünlerdeki bu gelişmeyi görünce şimdi çok da mutlu olmaktadır. Neler oluyor, neler demeye başlamıştır."