Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Keçi Adası'ndaki bir oteli alacağı iddialarına bir ay sonra açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunan işgali altında olan Keçi Adası'nda olan bir otel için rezervasyon aldığı iddialarına twitterdan yanıt verdi.



İddiaların üzerinden bir aç geçtikten sonra konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Ersoy "Keçi Adası'nda şahsi otelim yok." dedi.



Bakan Ersoy'un twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:



Keçi Adası'nda şahsi otelim yok. Acente ve otellerin entegre olduğu global dağıtım platformlarında oteller otomatik sisteminize düşüyor. Firmamız bu yeri sisteminde kapattı. Ancak kasıtlı olarak o adayla çalışmak istiyormuşuz algısı yaratılması manidar.





ulusal.com.tr