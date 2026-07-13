Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi

Bakanlık ile dernek yönetimi arasındaki temaslar kapsamında gerçekleşen yüz yüze görüşmede, ortak hafızanın güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak konu başlıkları üzerinde duruldu. Toplantının ardından resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bir değerlendirme yayınlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, millî hafızayı her daim diri tutacak çalışmalara odaklandıklarını ve dernek heyetiyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Sürecin toplumsal boyutuna ve vefa borcuna değinen Bakan Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakârlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

BAKAN ERSOY'DAN DERNEK YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Toplantının kapanış bölümünde, yürütülecek projelere dair karşılıklı fikir alışverişi tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gerçekleştirilen nazik ziyaretleri ve süreç boyunca sundukları kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkürlerini ileterek görüşmeyi sonlandırdı.