Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyeti İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde kabul etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi
Yayınlanma:

Bakanlık ile dernek yönetimi arasındaki temaslar kapsamında gerçekleşen yüz yüze görüşmede, ortak hafızanın güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak konu başlıkları üzerinde duruldu. Toplantının ardından resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna bir değerlendirme yayınlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, millî hafızayı her daim diri tutacak çalışmalara odaklandıklarını ve dernek heyetiyle son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Sürecin toplumsal boyutuna ve vefa borcuna değinen Bakan Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakârlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyeti ile bir araya geldi - Resim : 1

BAKAN ERSOY'DAN DERNEK YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR

Toplantının kapanış bölümünde, yürütülecek projelere dair karşılıklı fikir alışverişi tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gerçekleştirilen nazik ziyaretleri ve süreç boyunca sundukları kıymetli değerlendirmeleri dolayısıyla 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindeki heyete teşekkürlerini ileterek görüşmeyi sonlandırdı.

Vizesiz ülkelerde eğitim kampı kurmuşlar! FETÖ’nün güncel yapılanmasına 13 ilde eş zamanlı operasyonVizesiz ülkelerde eğitim kampı kurmuşlar! FETÖ’nün güncel yapılanmasına 13 ilde eş zamanlı operasyonGündem
Sarı bültenle aranıyordu! MİT, DEAŞ'lı terörist Talip Güler'i Türkiye'ye getirdiSarı bültenle aranıyordu! MİT, DEAŞ'lı terörist Talip Güler'i Türkiye'ye getirdiGündem
mehmet nuri ersoy 15 temmuz
Günün Manşetleri
FETÖ’nün güncel yapılanmasına 13 ilde eş zamanlı operasyon
MİT, DEAŞ'lı terörist Talip Güler'i Türkiye'ye getirdi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
81 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ortak operasyon
İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
FETÖ iltisaklı 2 Bin 702 hesap kapatıldı!
Sıcaklıklar yükseliyor, sağanak yağış geliyor
200 milyonluk vurgun yapan şebekeye ağır darbe!
Tunceli merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Gazete manşetleri 13 Temmuz Pazartesi Gazete manşetleri 13 Temmuz Pazartesi
81 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ortak operasyon 81 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ortak operasyon