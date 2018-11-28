Ege'deki adamız işgal altında ancak Kültür Bakanı burada otel pazarlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketinin, Yunan işgali altında olan Muğla'nın Keçi Adası'ndaki bir otel için rezervasyon aldığı ortaya çıktı. Eski Milli Savunma Bakanlığı Sekreteri Ümit Yalım, Bakan Ersoy'u istifa etmeye çağırdı. Emekli Büyükelçi Onur Öymen de durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

İşgal altındaki adada rezervasyon skandalı yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketinin, Yunan işgal altında olan Keçi Adası'ndaki bir oteli pazarladığı ortaya çıktı.



Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Ümit Yalım, yaptığı açıklamada, Yunan sitesi kalymnos-news.gr'de, 20 Kasım 2018’de yayınlanan bir habere dikkat çekti.



"Habere göre Muğla Keçi Adası’nda konuşlu H Hotel Pserimos Villas, 2019 turizm sezonu için eleman arıyor. (...) Yunan otelini pazarlayan şirketlerin arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şirketi de var. Bakan Ersoy, işgal altında olan Muğla Keçi Adası’ndaki Yunan Oteli Hotel PserimosVillas'ı, sahibi olduğu etstur şirketi vasıtasıyla pazarlıyor."



Turizm Bakanı Ersoy'a ait şirketin ilanında adaya pasaport ve vize ile gidileceği belirtiliyor. Yalım bu ifadeyle dikkat çekti. İşgal altında olan Muğla Keçi Adası'nın Yunanistan'a ait olduğunun iddia edildiğini kaydetti. Ümit Yalım, 1923 Lozan Antlaşması'nı hatırlattı.



"Lozan Antlaşması'nın 15. maddesinde ve ek olarak konulan 2 nolu haritada, Keçi Adası’nın İtalya’ya verilmediği açıkça görülmektedir. (...) Adanın Yunanistan’a ait olduğunu iddia ederek bölücülük yapması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını yok sayması asla kabul edilemez. Bakan Ersoy derhal istifa etmelidir."



Emekli Büyükelçi Onur Öymen de "bilgiler doğruysa vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu" vurguladı. Kültür ve Turizm Bakanı'nın durumla ilgili açıklama yapması gerektiğini kaydeden Öymen, Yunanistan'ın fiili olarak el koyduğu adadaki otelin bir Türk firmasınca pazarlanmasının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.



ulusal.com.tr