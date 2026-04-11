Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupalı tur operatörleriyle yeni sezonu görüştü

Türkiye’nin turizmde güçlü konumunu koruduğu ana pazarlarda yürütülen çalışmalar, yeni sezon öncesinde yoğunluk kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO’su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ANTALYA VE İSTANBUL'DA MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Bakan Ersoy’un Antalya ve İstanbul’da yürüttüğü temaslarda, turizm sektöründeki mevcut performans değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası netleştirildi. Her iki bölgede gerçekleştirilen toplantılarda, dev operatörlerle yapılacak yeni iş birliklerinin zeminleri oluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tur operatörleriyle yapılan görüşmenin ayrıntılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Türkiye’nin, bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileriye taşıyacak iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ersoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO’su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik. Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık. Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye’nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”

Toplantılarda mevcut tanıtım kampanyalarının etkileri ölçülürken, yeni dönem bütçe planlamaları ve pazarlara özel geliştirilecek eylem planları karara bağlandı. Görüşmeler neticesinde, Türkiye’nin her iki operatörün portföyündeki mevcut güçlü konumunun yeni iş birlikleri ve stratejik adımlarla daha da ileriye taşınması planlanıyor.

RAKİP DESTİNASYONLARA 'ALMAN' FRENİ

Avrupa’nın en büyük turizm grupları arasında yer alan Dertour Group ile sürdürülen ortak çalışmalar; Almanya başta olmak üzere Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya’yı kapsayan Orta ve Doğu Avrupa pazarlarında Türkiye’ye yönelik ziyaretçi akışını destekliyor. Almanya pazarı özelinde yürütülen reklam kampanyaları ve arz güvenliği destekleri, Türkiye’nin bu bölgedeki konumunu pekiştiriyor.

2026 yılı hedeflerinde belirleyici rol üstlenen Almanya pazarında, yılın ilk çeyreğinde satışlarda toparlanma eğilimi kaydedildi. Mart ayı itibarıyla rezervasyonlarda yeniden artış yaşanırken, yaz sezonu için genel tablonun pozitif seyrettiği öngörülüyor. Ayrıca, Almanya’nın Türkiye'ye rakip olan bazı destinasyonlar için yayımladığı seyahat uyarılarının, Türkiye'ye yönelik turizm talebini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında Almanya pazarına özel ilave ortak reklam kampanyaları hayata geçirilirken, Antalya’da düzenlenmesi planlanan geniş katılımlı etkinlikler de bu stratejik iş birliğinin temel ayaklarından birini oluşturuyor.

İNGİLTERE PAZARINDA JET2 İLE KAMPANYALAR SEZON GENELİNE YAYILIYOR

Birleşik Krallık pazarında paket tur sektörünün en güçlü temsilcilerinden Jet2holidays markasıyla yürütülen çalışmalar, Türkiye’nin bu bölgedeki istikrarlı büyümesini destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Jet2’nin uçuş ve konaklama hizmetlerini entegre eden operasyonel yapısı, İngiltere'den Türkiye’ye yönelik talebin sürdürülebilirliğinde kritik bir rol üstleniyor.

Sezonu desteklemek amacıyla Jet2 tarafından gelen ilave kampanya taleplerinin ardından, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) satış odaklı yeni reklam çalışmalarını devreye aldı. Bu süreçte kampanyaların medya dağılımı ve içerik yapıları yeniden kurgulanarak satışa dönüşüm kanallarının güçlendirilmesi sağlandı.

Sunulan kampanya ve tekliflerin, belirli dönemlere sıkışmadan turizm sezonunun geneline yayılması yönündeki çalışmalar ise devam ediyor.