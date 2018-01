"Biz, evrensel olan kültürel değerlerin tamamına 'eyvallah' diyerek Anadolu toprakları içerisindeki bu özgün kültürümüzü daha da ileriye götüreceğiz, daha da güçlendireceğiz. Milli kültürel bağımsızlıktan anladığımız budur"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz evrensel olan kültürel değerlerin tamamına 'eyvallah' diyerek Anadolu toprakları içerisindeki bu özgün kültürümüzü daha da ileriye götüreceğiz daha da güçlendireceğiz. Milli kültürel bağımsızlıktan anladığımız budur." ifadesini kullandı.



Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurtulmuş, Bakanlığının Antalya'da gerçekleştirdiği yıllık değerlendirme toplantısına katıldı, birim amirlerinin sunumlarını dinledi.

Sunumların ardından konuşan Kurtulmuş, iki asırdır bu topraklarda devam eden ve Batı taklitçiliği şeklinde karşılık bulan kültürel yozlaşmaya dikkati çekti.

İki asırdır Batı taklitçiliği anlayışıyla şekillenen Türk modernleşmesinin yakın tarihteki en sancılı, en anlamsız ve sonuç vermeyen bir modernleşme olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Kabukta, şekilde bir değişimi, kültür alanına, sanat alanına hatta günlük hayata indirgeyebilmek için maalesef ciddi bir şekilde de bu anlayış üzerinden toplum yeniden formatlanmaya çalışılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Troia'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin hayat bulduğu Anadolu topraklarında ortaya çıkan her eserin, sesin, kültürel birikime ait ne varsa her ögenin milli kültürün bir parçası olduğunu bildirdi. Kurtulmuş, "Bu toprakların içinde iyiye, güzele, doğruya dair kim ne söylemişse hepsinin birikimini, milli birikimimizin parçası olarak görmek, anlamak ve anlatmak durumundayız. Bu coğrafya, dünyanın en büyük arşividir, kim ne istiyorsa bu arşivde kendisine ait bir şeyi bulma ihtimali vardır." ifadesini kullandı.

Milletin, sınırlandırılmamış tahayyül dünyasıyla kendi kültürünü üretebileceğine değinen Bakan Kurtulmuş, şöyle davam etti:

"200 yıldır yanlış bir kodlamayla kültürü devlet işi olarak gören anlayışa inat biz, kültürü devletlü bir alan olarak görmüyoruz. Kültür, millete ait bir alandır. Biz, milletin zihnindeki bu kayıtları, bu kısıtları ortadan kaldırdığımız zaman zaten su kendi çatlağını bulur, kendi tabii mecrası içerisinde akar. Biz, milletimizin zihnine vurulan bu prangaları çözmekle yükümlü olan devlet kurumuyuz. Milletin kendi kültürünü üreteceğini çok iyi biliyoruz. Kültürel mirasın tamamı tahayyül dünyasının ürünüdür. Tahayyülü doğru olmayanların ortaya çıkardığı eserler de asla kalıcı olmaz. Tahayyül dünyasını yeniden canlandırmamız lazım."

Kurtulmuş, her kültürün kendi öz benliğiyle var olabileceğine ve yarına kalabileceğine işaret etti.



Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Başkasına özenen bir şey ne kadar iyi olduğunu zannederse zannetsin hep taklittir. Kendisi olan bir şey ise hep özgün olarak kalır ve hep daha iyiye doğru evrilme potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla biz, evrensel olan kültürel değerlerin tamamına 'eyvallah' diyerek Anadolu toprakları içerisindeki bu özgün kültürümüzü daha da ileriye götüreceğiz, daha da güçlendireceğiz. Milli kültürel bağımsızlıktan anladığımız budur."