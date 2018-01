"Çok net söylüyorum, eğer kendini büyük sanan ülkeler terör örgütlerini desteklemekten bir hafta vazgeçsinler, dünyada hiçbir terör örgütü bir haftadan fazla ayakta kalamaz"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Çok net söylüyorum, eğer kendini büyük sanan ülkeler terör örgütlerini desteklemekten bir hafta vazgeçsinler, dünyada hiçbir terör örgütü bir haftadan fazla ayakta kalamaz." dedi.



Bakan Kurtulmuş, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen "Yeni Bir Çağın Eşiğinde Güçlü Türkiye" konferansına katıldı. Kurtulmuş, konuşmasına başlarken Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta, Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağ'a Allah'tan rahmet diledi.

"İnşallah en kısa süre içerisinde başımıza bela edilen bu terör örgütlerini ve arkasındakileri güçleri dize getirmekte Cenabıallah Türk ordusunu, aziz ordumuzu muzaffer kılsın, askerlerimizi korusun" diyen Kurtulmuş, bu savaştan daha fazla şehit vermeden çıkma, terör örgütlerine diz çöktürme ve bu örgütlerin sırtını sıvazlayanlara da gerekli dersi verebilme temennisinde bulundu.

Osmanlının da geniş bir coğrafyada, zor şartlarda istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğine dikkati çeken Kurtulmuş, Türkiye topraklarında yaşayan her insanın ailesinde nice şehitler ve gazilerin olabileceğini vurguladı.

Yedi cephede savaşarak şehit olan Kastamonulu Binbaşı Numan Kurtulmuş'un hikayesini anlatan Kurtulmuş, salondaki katılımcılardan Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin fedakar evlatları olarak tarihe altın harflerle geçen tüm şehitler için Fatiha suresinin okunması ricasında bulundu.



"Tam manasıyla karar vermekten aciz bir Birleşmiş Milletler"

Bakan Kurtulmuş, güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulmasının nedenlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Dünyada alışılagelen bütün sistemlerin tarumar olduğuna, değiştiğine dikkati çeken Kurtulmuş, Soğuk Savaş dönemi ve 1990 yılından sonra yeni bir dünya düzeninin kurulamadığını vurguladı.

Kurtulmuş, "Tam manasıyla karar vermekten aciz bir Birleşmiş Milletler, dünyada hiçbir bölgedeki sorunu çözemeyen bir dünya sistemiyle karşı karşıya kaldık. Bu sistem halen devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizini, Suriye'de 7 yıldır devam eden karışıklıkları, çatışmaları çözemeyen bir dünya sistemiyle karşı karşıya kalındığını aktaran Kurtulmuş, "Bunun temel nedeni, dünyada yeni bir dengenin kurulmuş olmamasıdır ve yeni çağın en temel özelliklerinden birisi dünyayı yöneten sistemin dünyayı taşımaktan aciz olmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dile getirilen "Dünya 5’ten büyüktür"ün tam da bu noktaya işaret ettiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye olarak haktan, hukuktan, adaletten yana seslerini yükseltmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

- "Dünyadaki hakim paralar da sanal para"

Bakan Kurtulmuş, dünyada ekonomi alanında yaşanan gelişmelere dikkati çekerek, artık işleri insanların değil robotların oluşturduğu fabrikalar ve üretim düzenlerinin gerçekleştirdiğini kaydetti. Bunun istihdam sorunlarını da beraberinde getirdiğini aktaran Kurtulmuş, dünyada para ve finans sisteminde de ciddi değişikliklerin yaşandığını, sanal para olarak ortaya çıkan "Bitcoin" gibi sistemlerin oluştuğunu anımsattı.

Kurtulmuş, "Bretton Woods" sisteminin aldığı kararların paralara itibari bir değer kazandırdığını anlatarak, "Bretton Woods öncesinde dünyada her altının karşılığı vardı. Bretton Woods, altın karşılığını kaldırarak bir kağıt parçasının itibari bir değere dönmesini sağladı." ifadesini kullandı.

Bitcoinin de bunun başta bir türü olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Şimdi bozuluyorlar, 'dünya finansal sistemi bozulacak' diye ama niye bozuluyorsunuz, sizin paranız da zaten sanal para. Dünyadaki hakim paralar da sanal para. Şimdi adamlar çok farklı sanal paralarla yeni bir finans sistemini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Kimi ülkeler bunu kabul ediyor, kimi ülkeler tehdit olarak kabul ediyor." dedi.

Dünyada yeni finans sistemlerinin oluştuğunu, ekonomi dünyasının da ülkeler arasında büyük bir mücadeleye sahne olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "3. Dünya Savaşı çoktan başladı. 3. Dünya Savaşı ekonomik olarak ülkeler arasında artık gerçekleşmeye başladı. Bundan 30 sene evvel çok fazla isminden bahsedilmeyen Çin, yeni bir ekonomik güç olarak Amerika'nın ekonomideki dünya liderliğini ele geçirmek üzere." açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, yüksek teknoloji alanındaki olağanüstü gelişmelerin etkilerine de dikkati çekerek, bu tip gelişmelerin aslında Türkiye gibi ülkelere de önemli imkanlar sağladığını belirtti.



"Adaletsizlikler çağı"

Yeni çağın en temel özelliklerinden birisinin de "adaletsizlikler çağı" olacağına işaret eden Bakan Kurtulmuş, dünyada en zengin yüzde birlik kesimin toplam servetin yüzde 80'ine sahip olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, dünyanın bu kadar adaletsizliği hiçbir dönemde yaşamadığını, artık "vekalet savaşları" döneminin başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ne demek vekalet savaşları? Ben büyük ülkeyim ya, akıllı adamım... İsimlerini söyleyeyim, Amerika'sının, Rusya'sının, İngiltere'sinin, Fransa'sının, diğerleri için de söylüyorum, 'Ben sahada kendi Conilerimin canını tehlikeye atmayayım, PYD'yi, PKK'yı, DEAŞ'ı, El-Kaide'yi, şunu, bunu kullanayım ve dünyanın başına terörü bela edeyim, terörü dünyanın başına bela ederken terörün ortaya çıkardığı birtakım yeni türbülansları da siyasi gücümü arttırmak için imkan olarak kullanayım.'

Bir siyasetçi olarak bu kadar açık konuşmanın ne kadar zararlı olduğunu bilerek söylüyorum ama geldiğimiz noktada bunların bir şekilde açık yüreklilikle konuşulması lazım. Çok net söylüyorum, eğer kendini büyük sanan ülkeler terör örgütlerini desteklemekten bir hafta vazgeçsinler, dünyada hiçbir terör örgütü bir haftadan fazla ayakta kalamaz. Allah aşkına bu DEAŞ dediğiniz kimdir? Ondan evvel bu El-Kaide dediğiniz uluslararası terör örgütü kimdir? Afganistan'ın dağlarında doğru dürüst yürümesini bilmeyen adamları kim bir araya getirdi? Boko Haram, PYD/PKK, ASALA kimdir? Arkasında hangi güçler bunlara destek vermiştir?"

Kurtulmuş, içinde bulunulan bu geniş coğrafyayı bölme amacını taşıyan bu oyunu bozabilecek en önemli ülkenin Türkiye olduğunu ve bütün güçleriyle de bunu bozmak için çalıştıklarını vurguladı.



"Çocuklarımızı ilimle, hikmetle ve irfanla donatacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, dünyada yaşanan tüm bu gelişmelere paralel olarak genç nesli de yüksek teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, şuurlu, bilinçli bir şekilde yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

"Çocuklarımızı ilimle, hikmetle ve irfanla donatacağız" diyen Kurtulmuş, "İlim dünyayı, yaradılanları bilmektir. İrfan kendini bilmektir, hikmet neyin faydalı olduğunu bilmektir. Bu üçüne sahip olmayanların dünyaya huzur getirmesi de mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin iddiası bulunan bir ülke olduğunu aktaran Kurtulmuş, yeni çağa yön verebilecek güçlü bir ülkeyi oluşturmak üzere Türkiye'nin sahip olduğu dört önemli unsur bulunduğunu kaydetti. Kurtulmuş, bunlardan ilkinin Anadolu topraklarının sahip olduğu kültürel birikim olduğunu dile getirdi.

"Biz belki Yunanlılardan daha fazla Helenistik döneme sahip eserlere bu coğrafyada sahibiz." diyen Kurtulmuş, bu kadar zenginliğe sahip olan bir başka ülke daha olmadığını ifade etti.

Bakan Kurtulmuş, ikinci unsurun Türkiye'nin jeostratejik önemi olduğunu belirterek, Türkiye'nin "zengin kuzeyle yoksul güneyin" tam ayrıldığı noktada bulunduğunu vurguladı.

Bunun gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağına işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Söylediğimizden daha hızlı bir şekilde kuzeyle güney arasındaki mesafe açılıyor, tam ortası Türkiye. Hristiyan dünyası, Müslüman dünyası tam ortası Türkiye. Doğu-Batı tam ortası Türkiye. İpek Yolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı Türkiye. Ne açıdan alırsanız alın dünyanın jeostratejik bakımdan Türkiye kadar önemli ikinci bir ülkesi yok.

Biz onun için Çanakkale'yi savunmak zorunda kaldık. Onun için bugün Afrin'deki operasyonu yapmak zorundayız. Her nimetin külfeti vardır. Allah bu aziz millete büyük imkanlar verdiği gibi büyük sorumluluklar da veriyor. Cümle alem İstanbul'un, Çanakkale'nin, Anadolu topraklarının ne mana ifade ettiğini biliyor. Bu topraklarda ellerinden gelse bizi iki gün dahi tutmayacaklarını da gayet iyi biliyoruz ama bu vatan, bu coğrafya bizim. Bu coğrafyaya bütünüyle sahip çıkacağız, bunun bedeli ne olursa olsun. Dünyanın en pahalı, en önemli arazisinde oturuyoruz."



"Çok şükür Türkiye genç bir nüfusa sahip"

Bakan Kurtulmuş, üçüncü unsurun Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfus olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa'nın 10-15 sene sonra neredeyse tamamına yakını bir yaşlı bakım huzurevine dönecek bir kıtadır. Japonya, başka büyük ülkeler, Amerika aynı şekilde hızla yaşlanan bir nüfusa sahiptir. Çok şükür Türkiye genç bir nüfusa sahip ve bu nüfusun faydalarından da istifade etmek durumundayız." dedi.

Türkiye'nin sınır aşan dostlarının olmasının dördüncü önemli özellik olduğunu söyleyen Kurtulmuş, buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'da on binlerce insan tarafından sevgiyle karşılanmasını örnek gösterdi.

Kurtulmuş, Darfur bölgesinde insanların, Birinci Dünya Savaşı'nda 35'inci Osmanlı Padişahı V. Mehmed Reşad'ın cihat çağrısı üzerine İngilizlerle savaşarak şehit olan Darfur Sultanı Ali Dinar'ın "torunları" olduklarını dile getirdiğini anlattı.

Bakan Kurtulmuş, "Sultan Ali Dinar'ın sarayını bulduk, TİKA vasıtasıyla onarıyoruz. Türbesini onarıyoruz. İnşallah 2018 yılında hem türbesi hem sarayı açılacaktır. Güçlü Türkiye olursan böyle olur." dedi. Kurtulmuş, Cezayirli Hasan Paşa'nın camiisini de onardıklarını belirtti.

Kurtulmuş, hiçbir ülkenin istediği kadar petro-dolarlarını akıtırsa akıtsın, elinde kendi bayrağıyla sokağa çıkartamayacağını vurgulayarak, "Bu bizim gönül dostlarımızın dünyanın her yerinde olduğunun en önemli göstergesidir. Onun için bütün dostlarımıza sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Bunun için de güçlü Türkiye olmamız lazım." ifadesini kullandı.



"Bu memlekette teknoloji tarihi aynı zamanda ihanet tarihidir"

Türkiye'nin köklerine yakınlaştıkça daha güçlü olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yurt dışındaki gönül dostlarımızın dertlerini bileceğiz, onlarla hemhal olacağız. Türkiye'nin genç insan gücünü kullanacağız. Jeostratejik önemimizin farkında olacağız ve kültürel mirasımıza sahip çıkacağız." açıklamasında bulundu.

Herkesin Türkiye ve geleceğine sahip çıkması gerektiğini aktaran Kurtulmuş, son dönemde atılan güçlü adımlara Türkiye'nin İran ve Irak Merkezi Hükümetiyle anlaşması sonucu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin referandumunu yok hükmüne getirmesini örnek gösterdi.

Benzer şekilde Astana sürecine dikkati çeken Kurtulmuş, "Eğer biz bugün Zeytin Dalı Operasyonu'nu yapabiliyorsak Astana sürecinin bunda çok önemli bir etkisi vardır. Türkiye, Suriye konusunda ve belli bölgesel konularda farklı düşündüğü iki önemli ülkeyle, bölgesel güçle Rusya ve İran'la oturarak Astana süreçlerini başlattı." diye konuştu.

Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" yapma kararına da BM Genel Kurulunda Türkiye'nin girişimleri sonucunda karşı oy kullanıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları'nı (İHA) kendisinin üretmesi ile yerli mermileri kullanmasının önemine vurgu yapan Kurtulmuş, "Bu memlekette teknoloji tarihi aynı zamanda ihanet tarihidir. Şöyle bir geriye bakalım. Vecihi Hürkuş, adam uçağını yaptı, uçağını yapmaması için nice engellerle karşılaştı. Şimdi yeni yeni Hürkuş uçağını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Benzer şekilde bir karanlık elin de Nuri Demirağ'ın uçakları yapmasına, TUSAŞ'a da engel olduğunu anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz 1978'de TUSAŞ marifetiyle o uçakları yapabilseydik bugün bütün savaş uçaklarını yapabilen bir ülke konumunda olacaktık. Devrim arabaları... Ne ihanettir. Benzin deposunun altını çiviyle delerek sabah gösteri yapacak benzin deposunun sabaha kadar boşalmasını sağlamışlar ve maalesef tam Türkiye Büyük Millet Meclisindeki gösteride araba gitmiş on metre sonra, biraz daha gitmiş 5 metre sonra durmuş. Pişmiş aşa su katmışlar ve Türkiye'nin 1960'ların başında araba üretmesini engellemişler. Şimdi 2018'de yerli araba üreteceğiz diye göbeğimiz çatlıyor. Eğer biz 1960'ların başında yerli arabayı üretseydik bugün yüzde yüz yerli Türk tanklarını üretebilirdik."



"Doğru bir istikamette gidiyoruz"

Türkiye'nin tanklarını ürettiğini ve yakında motorlarını da yapmaya başlayacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Güçlü Türkiye, adalet, özgürlük ve insanların yaradılışta eşitliği prensibi üzerinden yeni bir dünyanın kuruluşunun müjdecisi olacaktır. Bu topraklar yeni bir dirilişe inşallah sahne olacaktır. Doğru bir istikamette gidiyoruz. Eksikliklerimiz var mı, var. Bu eksiklikleri tamamlayacağız ama sahip olduğumuz bütün gücümüz, tarihi birikimimiz, milli kimliğimizde mevcuttur. Bunu ayağa kaldıracağız, gençlerimizi bu duygularla yetiştireceğiz ve inşallah kendimize güvenerek çok daha ileriye hep beraber gideceğiz."

Konferansta, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Murat Demir, Metin Çelik ve Hakkı Köylü ile Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da birer konuşma yaptı.