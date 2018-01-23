"Zeytin Dalı operasyonunda aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi şeytan yuvalanmalarının sonunu getireceğiz. Orada da barışı sağlayacağız. Orada da yerel halkın kendi şehir ve köylerinde yaşamasını sağlayacağız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bizim mahallemizi birilerinin yangın yerine çevirmesine müsaade edecek gözümüz yok"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Zeytin Dalı operasyonunda aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi şeytan yuvalanmalarının sonunu getireceğiz. Orada da barışı sağlayacağız. Orada da yerel halkın kendi şehir ve köylerinde yaşamasını sağlayacağız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bizim mahallemizi birilerinin yangın yerine çevirmesine müsaade edecek gözümüz yok." dedi.

Kurtulmuş, İlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Şubesinin binasının açılışında yaptığı konuşmada, bütün bu faaliyetlerin amacının kendi köklerine bağlı gençlik yetiştirmek olduğunu belirtti. Kurtulmuş, genç nesillerin sağlam bir şekilde yetiştirilmesi ve Türkiye'nin daha güçlü yoluna devam etmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin önünün kesilmek istendiğini dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Birileri, 'güçlü bir Türkiye olmasın' diye elinden geleni yapmaya devam ediyor. Terörü nasıl başımıza bela ettilerse Osmanlı coğrafyasından nasıl onlarca devlet çıkardılarsa, Suriye, Irak başta olmak üzere bütün coğrafyayı paramparça ettilerse, Yemen'den Libya'ya kadar bu coğrafyayı neredeyse yönetilemez hale getirdilerse bugün de Türkiye'nin başına terörü bela etmelerinin arkasındaki ana niyet o. Bu coğrafyanın en büyük unsuru olan İslam ümmetinin umudu olan, bütün Müslümanların, mazlumların gözüne baktığı Türkiye'nin güçlü olmasını istemiyorlar. Onun için DEAŞ'ı, PKK'yı, FETÖ'yü başımıza bela ediyorlar. Bunları bir paçavra gibi kenara attıktan sonra başka unsurları da başımıza bela etmeye devam edecekler."



"Bunlara bu silahları gözümüzün içine baka baka verdiler"

Kurtulmuş, güçlü bir ülke için birlik beraberliğin önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin güçlü, şuurlu, birlik ve dirlik içinde olması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi sadece şu soruyu soruyorum, bundan 5 sene evvel DEAŞ var mıydı? Nasıl oldu da bu adamlar dünyanın birçok yerinden toplanıp, getirilip bu coğrafyaya konuldular ? Bundan 5-10 sene evvel PYD diye bir şey var mıydı? Nasıl oldu da bu adamlar silahlandırıldı? Niçin bu bölgede her birisi ölüm ve zulüm orduları haline getirildi, kim getirdi? Bunlar gidip çarşıdan pazardan bu silahları almadılar. Ne yazık ki müttefik olduğumuzu düşündüğümüz bazı ülkeler bunlara bu silahları gözümüzün içine baka baka verdiler."



Kurtulmuş, bölgede istikrar istenmediğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Amaç istikrarsızlık oluşturmak. Amaç Kürtleri, Acemleri birbirine vurdurmak. Amaç Şiileri, Sünnileri birbirine ilelebet düşman yapmak. Bu oyunları bozacak tek ülke var. Devletiyle, milletiyle el ele güçlü bir Türkiye. Türkiye'nin güçlenmesinin ne manaya geldiğini biliyorlar. Onun için PKK'ya silah veriyorlar. Onun için DEAŞ'ı sıvazlıyorlar. Onun için FETÖ darbe yapsın diye destek veriyorlar."

Türkiye'nin güçlenmesiyle hem halkın müreffeh bir seviyeye geleceğini hem de sanayinin ilerleyeceğini belirten Kurtulmuş, Arakan'dan Sudan'a kadar bölge halklarına sahip çıkılacağına işaret etti.

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ayağına kimsenin çelme takamayacağını vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na değindi.

"Terör örgütlerinin üzerinden başlayan saldırıyı cevapsız bırakmayacağız. Bugün dördüncü güne giren Zeytin Dalı operasyonunda aynı Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi şeytan yuvalanmalarının sonunu getireceğiz." ifadesine yer veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Orada da barışı sağlayacağız. Orada da yerel halkın kendi şehir ve köylerinde yaşamasını sağlayacağız. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama bizim mahallemizi birilerinin yangın yerine çevirmesine müsaade edecek gözümüz yok. Biz, bu coğrafya barış ve esenlik yurdu olsun istiyoruz ve inşallah bunu da temin edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Şu ana kadar 2 şehidimiz var, inşallah bundan sonra hiç şehit vermeyiz."



Emperyalistlere karşı bir mücadele verildiğini söyleyen Kurtulmuş, "Dedelerimiz, atalarımız, ninelerimiz İstiklal Yolu üzerinden silah sevkiyatı yaparak Anadolu'nun yeniden ayağa kalkmasını nasıl sağladıysa, hiç abartmadan söylüyorum dünyanın bütün emperyalistlerine karşı bir büyük kurtuluş mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelede milli birliğimiz en büyük kazancımızdır. Bu mücadelede ağzı dualı insanların duaları bizim en büyük desteğimiz, milli varlığımız, manevi değerimiz bizi bir araya getiren unsurlardır." sözlerine yer verdi.

Açılışa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Murat Demir ve Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.