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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Ulusal Kanal'ın sorusunu yanıtladı: Çin Avrupa'ya Türkiye'den açılacak

Türkiye'nin 2018'de turizm ve ekonomik faaliyetlerinin başlıca merkezi belli oldu. Türkiye'nin yeni rotası Çin Halk Cumhuriyeti... Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yeni nesile 'Çince öğrenme' tavsiyesinde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Turizm faaliyetlerindeki öncelikleri açıkladı. 

Kültür ve Turizm Bakanı,turizmde öncelikli hedefin yeni pazar ve ürün çeşitlendirmesini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
 
Dünya nüfusunun üçte birini oluşturan Uzak Doğu'nın Cazip bir pazar olduğunu vurguladı.  

Ulusal Kanal'ın sorusu üzerine Kurtulmuş, Çin'in İpekyolu projesiyle ilgili de önemli mesajlar verdi. 

Çin'inin küresel güç olma yolunda Asya ve Avrupayı birbirine bağlmak istediği noktada Türkiye'nin jeopolitk konumuna dikkat çekti Kurtulmuş. 

Müzakereleri sürdürüyoruz dedi Bakan, Çin ile aşılması gereken konulara dikkat çekti. Kurtulmuş Çin'den taleplerini dile getirdi. 

Kültür ve Turizm Bakanı, yeni nesile "Çince öğrenme" tavsiyesinde bulundu. 

ulusal.com.tr

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