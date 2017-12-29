Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı... Ülkemize son 11 ayda en çok turist Rusya'dan geldi. Kasım ayında ise en çok ziyaretçi gönderen ülke İran oldu.

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Turizmde yükseliş sürüyor.



Bu yıl Türkiye'ye en çok Rus turistler akın etti. Son 11 ayda toplam 4 milyon 647 bin 162 Rus, Türkiye'nin tadını çıkardı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ocak-Kasım Turizm verilerine göre Türkiye'yi ilk 11 ayda ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yıla göre yüzde 27,68 arttı.



Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Rusya'dan sonra Almanya. Bu yıl 3 milyon 451 bin 897 Alman, Türkiye'ye geldi. İran da 2 milyon 314 bin 656 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.



Kasım ayında ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi İran'dan geldi.



Yabancıların en çok giriş yaptıkları iller sırasıyla İstanbul, Antalya, Edirne, Artvin ve Muğla oldu. Kasım ayında ülkeye giriş en çok sırasıyla İstanbul, Edirne, Artvin, Antalya ve Ağrı'daki sınır kapılarından yapıldı.





ulusal.com.tr