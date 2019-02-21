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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Ayasofya Müzesi'nde meditasyon haberlerine açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ayasofya Müzesi ile ilgili meditasyon çalışması iddialarına açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "İstanbul Ayasofya Müzesi’nde meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi’nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir." denildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan İstanbul Ayasofya Müzesi'nde meditasyon haberlerine açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul Ayasofya Müzesi'nde meditasyon çalışması yapılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Bakanlık açıklamasında bu çağrıya itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İstanbul Ayasofya Müzesi’nde meditasyon çalışması yapılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu çağrıya itibar edilmemesi gerekmektedir. Bakanlığımız, hiçbir tarih ve şartta İstanbul Ayasofya Müzesi’nde bu tür uygulamalara izin vermeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #kültür turizm
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