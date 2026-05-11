Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 yeni ücretsiz halk plajı: Tesis sayısı 23'e yükseliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı yeni yatırımları kapsamında ücretsiz girişli halk plajı ağını genişletiyor. Bitlis, Sinop ve Samsun'da çalışmaları devam eden üç yeni projenin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye genelindeki beş yıldızlı hizmet sunan bakanlık plajlarının toplamı 23'e ulaşacak.

Simge Sarıyar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yerel halkın turizm imkânlarından yararlanmasını sağlamak ve sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirdiği projelerde kapsam genişliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 yeni ücretsiz halk plajı: Tesis sayısı 23'e yükseliyor - Resim : 1İlk olarak 2019 yılında başlatılan ve yalnızca Bakanlık tarafından işletilen ücretsiz girişli halk plajlarına yenileri dâhil ediliyor. Bakan Ersoy'un geçtiğimiz günlerde yaptığı güncellemeyle duyurduğu çalışmalar neticesinde, mevcut tesis ağının haritası büyüyor.

YENİ PLAJLARIN ADRESLERİ BELLİ OLDU

Farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da plajlara erişimini artırmak amacıyla projelendirilen 3 yeni tesisin inşaat çalışmaları 2026 yılı itibarıyla devam ediyor. Bakan Ersoy'un talimatıyla yürütülen yatırımlar kapsamında; Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı ve Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapılıyor.

Söz konusu 3 yeni plajın 2026 sonu itibarıyla hizmete açılması planlanıyor.

ANTALYA VE MUĞLA ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

Türkiye genelinde mevcut durumda faaliyet gösteren 20 ücretsiz girişli halk plajı, başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere önemli turizm merkezlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Güncel istatistiklere göre bu tesislerin 14'ü Antalya'da, 5'i Muğla'da ve 1'i İzmir'de hizmet sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının işlettiği plajlarda girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak karşılanıyor. Tesislerin içerisinde tuvalet, duş, soyunma kabinleri ve çocuk oyun alanları standart olarak yer alıyor. Bu donanımların yanı sıra plajlarda bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da bulunuyor.

Ayrıca vatandaşların taleplerine yanıt verecek şekilde yeme-içme hizmetleri ve otopark alanları da plaj bünyesinde sunuluyor.

Hizmete alınan ve yapımı süren projelerde engelli vatandaşların erişimine özel bir önem veriliyor. Tesislerin içerisindeki tüm kullanım alanları, engelli bireylerin rahatça faydalanabilmesi için erişilebilirlik kriterlerine tam uygun şekilde planlanıyor.

