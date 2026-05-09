Kültür Yolu Festivali’nde en yoğun durak sofralar olabilir! Bakan Ersoy, Mersin'de "Lezzet Noktası" projesini anlattı

Mersin'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri; konser salonları, sergi alanları ve etkinlik merkezlerinin yanı sıra şehrin çarşılarına, tarihi sokaklarına ve mutfak kültürünü yaşatan mekanlarına yayıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival çerçevesinde gastronomiyi kültürel deneyimin önemli bir parçası haline getiren çalışmalar doğrultusunda lezzet duraklarından birini ziyaret etti. Ersoy ziyareti sırasında gastronomi turizmi, yerel mutfak hafızası ve “Lezzet Noktası” projesi hakkında değerlendirmeler yaptı.

SADECE GÖRMEK YETMİYOR, SOFRADA HİSSETMEK GEREKİYOR

Bakan Ersoy, dünyada gastronominin artık başlı başına bir seyahat motivasyonu haline geldiğini belirtti. İnsanların bir şehri yalnızca görmek amacıyla değil; o kentin mutfağını deneyimlemek, yerel tatlarını keşfetmek ve hikayesini sofrada hissetmek için ziyaret ettiğini söyledi. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, gastronomiyi Türkiye'nin turizm stratejisinin merkezine yerleştirdi.

Atılan bu adımlarla hedeflenenin yalnızca ziyaretçi sayısını artırmak olmadığı; ziyaretçinin deneyimini güçlendirerek şehirlerde daha uzun süre konaklamasını sağlamak ve yerel esnafa daha fazla ekonomik katkı sunmak olduğu ifade edildi. Bakan Ersoy, gastronomi turizminin kültürü, ekonomiyi ve destinasyon gelişimini bir araya getiren önemli bir alan haline geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin gastronomi alanındaki gücüne değinen Ersoy, 81 ilin her birinin kendine özgü mutfak hafızasına, tariflerine, ürünlerine ve geleneklerine sahip olduğunu aktardı. Ülkede fine dining restoranlardan sokak lezzetlerine kadar uzanan çok katmanlı bir gastronomi çeşitliliği bulunduğunu, coğrafi işaretli ürünlerin de her geçen gün daha fazla görünürlük kazandığını dile getirdi.

TİTİZLİKLE SEÇİLMİŞ BİR DESTİNASYON MODELİ

Bu anlayışla hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi, Kültür Yolu Festivalleri’nin en önemli ve en kalıcı gastronomi çalışmaları arasında yer alıyor. Projeyi yalnızca bir restoran listesi olarak görmediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, uygulamanın şehirlerin gastronomi hafızasını görünür kılan, yerel işletmeleri destekleyen ve ziyaretçiyi doğrudan o şehrin kültürüyle buluşturan bir destinasyon geliştirme modeli olduğunu belirtti. Proje kapsamında, her şehirde yerel mutfağı en doğru şekilde temsil eden işletmeler titiz bir değerlendirme süreci sonucunda belirleniyor.

UZMAN KADROLAR ŞEHİR ŞEHİR GEZEREK LİSTEYİ BELİRLEDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lezzet Noktası seçkilerinin oluşturulma sürecini detaylandırdı. Alanında uzman şefler, gastronomi profesyonelleri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan danışma kurulları şehir şehir çalıştı. Bakan Ersoy, yürütülen bu saha çalışmaları sayesinde kalite standardının korunduğunu ve şehirlerin gerçek gastronomi kimliğinin doğru biçimde yansıtıldığını kaydetti. Hazırlanan listelerde yalnızca modern restoranlar bulunmuyor. Şehrin hafızasını taşıyan esnaf lokantaları, çarşı ustaları, kebapçılar, kahvaltıcılar, tatlıcılar ve sokak lezzetleri de seçkiye dahil edildi. Ersoy, bu süreçte önemli olanın şehrin hikâyesini, ürününü ve kültürünü yaşatan mekanların görünür olması olduğunu ifade etti.

Mersin özelinde yürütülen çalışmalarda bu yıl Lezzet Noktası seçkisine 46 restoran girdi. Bakan Ersoy'un aktardığı bilgilere göre, seçkide tantuni, kebap, ciğer ve kuşgözü lahmacun gibi sokak lezzetlerinden künefe, kerebiç ve cezerye gibi yerel tatlılara kadar Mersin mutfağının güçlü örnekleri yer alıyor. Aile restoranları, deniz ürünleri restoranları, marina çevresindeki modern mekanlar ve deneyim odaklı gastronomi tesisleri de listede bulunuyor. Ersoy, böylece Mersin’in mutfak kültürünü bütün yönleriyle yansıtan güçlü bir gastronomi profilinin ortaya çıktığını belirtti.

ÜNLÜ ŞEFLER VE YAZARLAR MERSİN İÇİN SAHAYA İNİYOR

Mersin’deki gastronomi projesinin ev sahipliğini gazeteci ve yazar Ebru Erke üstleniyor. Festival boyunca şefler Claudio Chinali, Burak Zafer Sırmaçekici ve Melih Demirel, Mersin’in gastronomi deneyimini tanıtacak. Ayrıca gastronomi içerik üreticisi Oğuz Yenihayat ile Food & Travel yazarı Mehmet Tel de festival kapsamındaki çalışmalara eşlik edecek.

Bakan Ersoy, gastronominin şehirlerin kültürel kimliğini taşıyan en önemli alanlardan biri olduğunu ifade etti. Kültür Yolu Festivalleri aracılığıyla şehirlerin kültürel mirasını sanat, gastronomi ve turizmle birlikte daha güçlü şekilde dünyaya anlatmaya devam edeceklerini vurguladı.