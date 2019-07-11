Kum Zambakları tehdit altında

2 gündür Çeşme kıyılardaki gürültü kirliliği ile kıyıların nasıl işgal edilip halka kapatıldığına dair özel haberler getirdik karşınıza. Çeşme dosyasında bugün; Sahillerde görüp küçük de olsa koruma kalkanı oluşturabileceğiniz kum zambakları var. Çoğu kişi farkında değil belki ama betonla kaplanan Çeşme'de kum zambakları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Nesli tehlike altında bir tür olan Kum zambağı Türkiye’de: Akdeniz, Eğe, Marmara ve Karadeniz Sahil kumullarında yetişiyor. Turizm baskısı ve sahillerin yerleşime açılmasıyla kumulların tahrip edilmesi, kum zambaklarını tehdit eden faktörlerin başında geliyor.



Hemen hemen her kurum sorumlu ancak kum zambaklarının korunması için bir kurum yetkili değil.



Kum Zambağı’nın koparmanın ağır para cezası var. Sadece bir soğanını koparmanın yaptırımı 48 bin lira.



Kum Zambaklarını korunması için idarenin bir dizi önlemler alması gerekiyor.



Sizde sahillerde bu bitkiye rastlarsanız, dikkati çekmesi için etrafını taşlarla ya da ahşapla çevirebilirsiniz.





HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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