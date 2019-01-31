FETÖ’nün Ergenekon kumpası hakim ve savcıları hakkında açılan davada sanıkların kumpasları organize bir şekilde kurdukları ifade edildi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in avukatı Erkin Etike, sanık Hüsnü Çalmuk’un sürekli 'Biz' diye savunma yaptığına dikkat çekti. Avukat Zeynep Küçük de sanıkların örgütsel bir tutumla organize olup savunma yapmadıklarını söyledi.

Ergenekon kumpası hakim ve savcılarının "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davanın sekizinci duruşması yapıldı.



Davanın sanıkları, eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sami Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Murat Dalkuş duruşmada hazır bulundu.



Davanın sekizinci duruşmasına Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’in avukatı Erkin Etike de katıldı.



Dosyaya iki tanık ifadesinin girdiğini belirten Etike, sanıkların ifadelerinde “biz” dediklerini, bireysel davranmadıklarını, o dönemki mahkeme heyetlerinin tamamının organize hareket ettiğini söyledi.



Duruşmaya katılan vekili olarak katılan avukat Zeynep Küçük ise, sanıkların örgütsel bir tutumla organize olup savunma yapmadıklarını vurguladı.



Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine hükmetti. Mahkeme 11 Mart tarihine ertelendi.





ulusal.com.tr