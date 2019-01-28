FETÖ’nün Ergenekon kumpası hakimleri ve savcısının "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Sanıkların savunma yapmak için süre istediği duruşmaya, Ergenekon kumpasının hedefi olan çok sayıda kişi de katıldı. Ulusal Kanal’a konuşan Avukat Zeynep Küçük, “bu günleri öngörmüştük, bu sözde hakim ve savcıları defalarca uyarmıştık” dedi.

FETÖ’nün kumpaslarından Ergenekon davasına bakan sekiz eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.



Ankara Bölge Adliyesi'nde yapılan duruşmada eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Hasan Hüseyin Özese ve Fatih Mehmet Uslu hazır bulundu.



Duruşmanın başında mahkeme başkanı Haydar Metiner davaya gelen belgeleri okudu.



Ergenekon kumpası hakimleri savunma yapmak için ek süre talep etti.



Sanıklar, Cezaevi şartlarından dolayı savunmalarını hazırlayamadıklarını iddia etti.



Duruşmayı Ergenekon kumpasında mahkum olmuş ya da mağduriyet yaşamış çok sayıda kişi takip ediyor.



Katılan vekili sıfatıyla duruşmayı takip eden Avukat Zeynep Küçük süreci Ulusal Kanal’a anlattı.



Bugünleri öngördüklerini ifade eden Küçük, gelinen noktanın Türk yargısı için olumlu olduğunu kaydetti.



Sanıklar, Görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi münferit suçlardan yargılanıyor.





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