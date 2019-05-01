Kumpas şehidi Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp, ölümünün 5’inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Karşıyaka Mezarlığın düzenlenen anmada, kumpas şehitlerinin adlarının Deniz Kuvvetleri için üretilecek gemilerde yaşatılması istendi.

Balyoz kumpası şehitlerinden Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp ölümünün 5'inci yılında Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



Anma törenine Murat Özenalp’in eşi Sema Özenalp, çocukları ve annesi Samiye Özenalp katıldı. Özenalp ailesinin yanı sıra TESUD üyeleri, KUMPAS-DER Başkanı Ahmet Tatar ve kumpas davalarında yargılanıp beraat eden çok sayıda emekli subay da anmada yer aldı.



Özenalp’in silah arkadaşı Haldun Ermin törende yaptığı açıklamada "Şehidimize, şehitlik madalyası verilmesini beklemekteyiz" dedi.



Ermin, kumpas şehitlerinin adının Deniz Kuvvetleri envanterine kazandırılacak yeni gemilerde yaşatılmasını istedi.



Nisan 2014'te Mamak Askeri Cezaevi’nde açık görüş sırasında düşerek beyin kanaması geçiren Özenalp, kaldırıldığı GATA’da 1 Mayıs 2014’te hayatını kaybetti.



Murat Özenalp, Balyoz davası kapsamında 16 yıl hapis cezası almıştı. Ancak geldiğimiz noktada Balyoz'un bir kumpas olduğu ortaya çıktı. Bu durum FETÖ'den arınan mahkemelerce de kayıt altına alındı.



Anayasa Mahkemesi 18 Haziran 2014 tarihinde Balyoz davasıyla ilgili yapılan başvurularda "Hak ihlali" gerekçesiyle sanıkların yeniden yargılamasına karar vermişti. Ardından yapılan yeniden yargılama sonrası bütün sanıklar beraat etmişti.





HABER: TANSEV KARA

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