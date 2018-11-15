Yurtseverleri mahkum etmek isteyen Ergenekon kumpas davasının 7 FETÖ'cü hakim ve savcısı yargı önüne çıkıyor. Dava yarın başlıyor. Saat 9.30'daki yargılamayı Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi yapacak. Sanıklar, sahte delil üretmek, görevi kötüye kullanmak ve delili karartma gibi suçlardan yargılanacak. Kumpas davasında hedef alınan Vatan Partisi avukatları, davayı yakın izlemeye aldı.

Gün geldi, devran döndü. Ergenekon kumpasçıları sanık oldu.



Türk ordusu ve Vatan Partisi'ni hedef alan Ergenekon kumpas davasının 7 FETÖ'cü hakim ve savcısı 16 Kasım saat 9.30'da hakim karşısına çıkacak.



Davada, eski hakim ve savcılar Hüsnü Çalmuk, Ercan Fıdar, Fatih Mehmet Uslu, Nihat Topal, Sedat Sami Haşıloğlu, Mehmet Ali Pekgüzel ve Murat Dalkuş yargılanacak. Yargılamayı ise Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi yapacak. Dava iddianamesinde sanıklara Ergenekon davasıyla ilgili münferit suçlar yöneltiliyor.



Ergenekon kumpasında hedef alınan Vatan Partisi Yargıtay ek binasındaki duruşmayı yakından takip edecek. Parti kurmayları davada müşteki olarak da yer alacak.



Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ suçlaması olmadığına dikkat çeken Vatan Partisi, bu konuda da bir dava açılıp iki dosyanın birleştirilmesi gerektiği görüşünde.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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