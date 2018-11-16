Yurtseverleri mahkum etmek isteyen kumpasçılar için hesap vakti geldi. Ergenekon kumpas davasının 8 FETÖ'cü hakim ve savcısı yargı önüne çıkarıldı. Yargıtay'daki davaya 4 sanık telekonferans yöntemiyle katılırken ikisi salonda hazır bulundu. Duruşmaya, kumpas davasında hedef alınan yurtseverler ile avukatları da katıldı.

Kumpasçı hakim ve savcılar sanık sandalyesine oturtuldu. Yaptıkları hukuksuzluklar kendilerine hatırlatıldı.



Ergenekon kumpas davasında rol alan 8 FETÖ'cü hakim ve savcı yargı önüne çıktı.



Yargılama, Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi'nce Ankara'da yapıldı. Sanıklar "Suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" gibi münferit suçlardan dolayı yargılanıyor.



Başka davalardan dolayı cezaevlerinde olan sanıklar Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Topal ve Hüseyin Özese telekonferans ile duruşmaya katıldı. Yine başka bir suçtan dolayı cezaevinde olan sanık Hüsnü Çalmuk ile tutuksuz Ercan Fırat duruşma salonunda hazır bulundu. Murat Dalkuş ile Sedat Sami Haşıloğlu ise firari olduğu için duruşmaya götürülemedi.



Sanıkların işledikleri suçlardan zarar görenler davaya müdahil olmak için başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilenler arasında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem ve Hasan Atilla Uğur var. Bu isimlerin yanı sıra Mehmet Bora Perinçek, emekli general Hurşit Tolon ve emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da davaya müdahil oldu. CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Mahmut Tanal'ın müdahillik talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.



Hakim suçtan zarar gören isimlerin davaya katılma taleplerine ilişkin sanıkların görüşünü de sordu. Sanık Hüseyin Özese Ergenekon davasında "Türk milleti adına yargılama yapıldığını, kimsenin mağdur olmadığını" iddia etmesi üzerine salonda tepki sesleri yükseldi. Salonda tepki toplayan bir diğer olay ise Ergenekon davasında yüzlerce usulsüzlüğe imza atan sanık Hüsnü Çalık'ın sık sık usul hatırlatmasında bulunması oldu.



Duruşma 21 Kasım Çarşamba'ya ertelendi. 22, 23 Kasım tarihlerinde de davaya devam edilecek.





HABER: GÜRKAN DEMİR KAMERA: SABRİ KARA

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