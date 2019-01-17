Kumpasçıların yargılanması tüm hızıyla devam ediyor. Balyoz kumpası hakimlerinden Ali Efendi Peksak, 12 yıl hapis cezası alırken, FETÖ'cü eski sacvı Osman Şanal'ın da 15 yıla kadar hapsi istendi.

FETÖ'cü hakim ve savcıların yargılama süreci devam ediyor. Kumpasçılara üst üste ceza yağıyor.Balyoz kumpası hakimlerinden Ali Efendi Peksak’ın yargılandığı davada karar çıktı.Peksak, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakkındaki iddiaları reddetti, beraatini istedi. Ancak yargı kararını verdi.Mahkeme Peksak'ı "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.Sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "sahtedelillere dayanan kurgu Balyoz yargılamasının Peksak'ın da içinde bulunduğu mahkeme heyeti tarafından gerçekleştirildiği" vurgulanıyor.FETÖ'cü eski savcı Osman Şanal hakkında istenen ceza da belli oldu.Ergenekon kumpasının Erzincan ayağı soruşturmasını yapan eski özel yetkili savcı Şanal, Ankara'daki duruşmaya telekonferans ile bağlandı.Şanal, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmedi. Savcı, Şanal'ın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerince üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.Şanal'ın terör örgütüne üyelik suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma Şanal'ın mütaalaya karşı savunma hazırlaması için ertelendi.