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Kumpasların savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Kumpasların savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan’a kaçarken yakalandı

 Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, hudut birlikleri İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakaladı. 

İncelemede, şüpheliler arasında, İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlendi.  

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #zafer kılınç #yunanistan #kumpas #izmir #askeri casusluk
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