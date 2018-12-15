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Kundakçı: Esad ile el sıkışırsa kazanan Türkiye olacaktır

PKK’ya karşı 35 bin askerle Irak’a sınır ötesi harekat düzenleyen emekli Korgeneral Hasan Kundakçı, olası Fırat operasyonunu değerlendirdi. ABD’nin, Türk Ordusunu durduramayacağını vurgulayan Kundakçı önemli bir uyarıda da bulundu.

Kundakçı: Esad ile el sıkışırsa kazanan Türkiye olacaktır

Gözler, Fırat'ın Doğusunda... Mehmetçikin eli tetikte. Operasyon için hazırlıklar yapılıyor.

Suriye'de terör örgütlerine yönelik düzenlenecek 3'ncü harekât öncesi emekli Korgeneral Hasan Kundakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. 

Aydınlık gazetesine değerlendirmelerde bulunan Kundakçı, Fırat'ın doğusuna harekâtın şart olduğunu ifade etti.

ABD bölgede terör devletçiği kurmak istiyor. Kundakçı, bu konuda da önemli uyarılarda bulundu.

Türk ordusu, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında büyük başarıya imza attı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kundakçı, aynı başarının yine gösterileceği görüşünde.

Suriye'de PKK'ya en büyük destek Amerika'dan... Ancak bu Mehmetçik için önemli değil.

Fırat operasyonunda önemli konulardan biri de Suriye yönetimi ile işbirliği...

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #pkk #fırat #abd
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