Kura heyecanı başlıyor: İşte il il konut sayıları ve ödenecek taksit tutarları
Türkiye'nin kilitlendiği dev projede başvuru maratonu tamamlandı, şimdi nefesler tutuldu. Yüz binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek süreçte gözler kura tarihlerine ve aylık ödeme planlarına çevrildi.
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı barınma hamlesi olan ve kamuoyunda "Yüzyılın Konut Projesi" olarak bilinen 500 bin sosyal konut projesinde kritik viraj dönüldü.
81 ilin tamamında hayata geçirilecek projeler için 19 Aralık 2025 Cuma günü itibarıyla başvuru ekranları kapandı. Milyonların merakla beklediği süreçte şimdi sıra hak sahiplerinin belirlenmesine geldi.
Konut sahibi olacak şanslı vatandaşları belirleyecek olan kura çekimleri için geri sayım başladı. İlk kura heyecanı 29 Aralık tarihinde yaşanacak ve süreç 27 Şubat'a kadar devam edecek.
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkılan dev organizasyonda, inşa edilecek evlerin Mart 2027 tarihi itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmeye başlanması planlanıyor. Projenin mimari detaylarında ise dikey yapılaşma yerine yatay mimari esas alınacak ve binalar geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
GENÇLERE VE EMEKLİLERE ÖZEL KONTENJAN
Sosyal devlet anlayışıyla yürütülen projede, toplumun farklı kesimlerine pozitif ayrımcılık tanındı.
Hak sahiplerinin belirlenmesinde uygulanacak kotalar şu şekilde netleşti: Pastanın yüzde 20'si 18-30 yaş arası gençlere, bir diğer yüzde 20'si ise emeklilere ayrıldı.
Şehit aileleri ve gaziler ile engelli vatandaşlar için yüzde 5'erlik kontenjan oluşturulurken, 3 ve daha fazla çocuğu olan geniş ailelere yüzde 10 hak tanındı. Geriye kalan yüzde 40'lık kısım ise diğer başvurular arasından kurayla belirlenecek.
DAİRE TİPLERİ VE ÖDEME SEÇENEKLERİ
Proje kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun dağılımı da belli oldu. Evlerin yüzde 40'ını oluşturan 200 bin adet konut, 80 metrekarelik 2+1 dairelerden meydana gelecek.
Projenin yüzde 30'luk dilimini kapsayan 150 bin konut 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 olarak planlandı.
Vatandaşların bütçesini zorlamayacak ödeme planında yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanı sunuluyor. Ancak aylık taksit tutarları ve konut fiyatları, İstanbul ve Anadolu illeri arasında farklılık gösteriyor.
ANADOLU İLLERİNDE FİYAT LİSTESİ
Anadolu genelinde 1+1 daireler 1 milyon 800 bin liradan satışa çıkarken, aylık taksitleri 6 bin 750 lira olarak belirlendi. 65 metrekarelik 2+1 dairelerin fiyatı 2 milyon 200 bin lira, taksiti 8 bin 250 lira oldu. 80 metrekarelik geniş 2+1 daireler ise 2 milyon 650 bin lira bedelle ve 9 bin 938 lira taksitle vatandaşa sunulacak.
Megakent İstanbul'da ise maliyetler şu şekilde şekillendi: 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin lira, aylık ödemesi 7 bin 313 lira. 65 metrekarelik 2+1 daireler 2 milyon 450 bin liradan, 9 bin 188 lira taksitle satılacak. 80 metrekarelik 2+1 dairelerin satış fiyatı 2 milyon 950 bin lira, aylık taksiti ise 11 bin 63 lira olarak kayıtlara geçti.
İŞTE İL İL KONUT SAYILARI
Proje kapsamında en fazla konutun yapılacağı illerin zirvesinde, toplam konutun beşte birine (100 bin konut) ev sahipliği yapacak olan İstanbul yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Konya takip etti.
81 ilde inşa edilecek konutların tam listesi ise şöyle: Adana 12 bin 292, Adıyaman 6 bin 620, Afyonkarahisar 4 bin 370, Ağrı 2 bin 840, Aksaray 2 bin 476, Amasya 2 bin 601, Ankara 30 bin 823, Antalya 13 bin 213, Ardahan 619, Artvin 1020, Aydın 7 bin 123, Balıkesir 7 bin 548, Bartın 1240, Batman 3 bin 810, Bayburt 723, Bilecik 1419, Bingöl 2 bin 72, Bitlis 2 bin 363, Bolu 1950, Burdur 2 bin 208, Bursa 17 bin 225, Çanakkale 3 bin 376, Çankırı 1753, Çorum 2 bin 867, Denizli 6 bin 190, Diyarbakır 12 bin 165, Düzce 2 bin 470, Edirne 2 bin 530, Elazığ 3 bin 685, Erzincan 1760, Erzurum 4 bin 905, Eskişehir 6 bin 25, Gaziantep 13 bin 890, Giresun 1576, Gümüşhane 926, Hakkari 1557, Hatay 12 bin 639, Iğdır 1200, Isparta 2 bin 889, İstanbul 100 bin, İzmir 21 bin 20, Kahramanmaraş 8 bin 195, Karabük 1600, Karaman 1550, Kars 1730, Kastamonu 2 bin 380, Kayseri 7 bin 562, Kilis 1170, Kırıkkale 1689, Kırklareli 2 bin 255, Kırşehir 1633, Kocaeli 10 bin 340, Konya 15 bin, Kütahya 3 bin 592, Malatya 9 bin 609, Manisa 7 bin 229, Mardin 5 bin 357, Mersin 8 bin 190, Muğla 6 bin 197, Muş 2 bin 142, Nevşehir 2 bin 68, Niğde 2 bin 604, Ordu 3 bin 334, Osmaniye 2 bin 990, Rize 2 bin 42, Sakarya 6 bin 633, Samsun 6 bin 397, Siirt 1527, Sinop 947, Sivas 3 bin 904, Şanlıurfa 13 bin 190, Şırnak 1492, Tekirdağ 6 bin 865, Tokat 3 bin 392, Trabzon 3 bin 734, Tunceli 775, Uşak 2 bin 464, Van 6 bin 803, Yalova 1805, Yozgat 2 bin 858 ve Zonguldak 1872.