Kura heyecanı başlıyor: İşte il il konut sayıları ve ödenecek taksit tutarları

İŞTE İL İL KONUT SAYILARI

Proje kapsamında en fazla konutun yapılacağı illerin zirvesinde, toplam konutun beşte birine (100 bin konut) ev sahipliği yapacak olan İstanbul yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Konya takip etti.

81 ilde inşa edilecek konutların tam listesi ise şöyle: Adana 12 bin 292, Adıyaman 6 bin 620, Afyonkarahisar 4 bin 370, Ağrı 2 bin 840, Aksaray 2 bin 476, Amasya 2 bin 601, Ankara 30 bin 823, Antalya 13 bin 213, Ardahan 619, Artvin 1020, Aydın 7 bin 123, Balıkesir 7 bin 548, Bartın 1240, Batman 3 bin 810, Bayburt 723, Bilecik 1419, Bingöl 2 bin 72, Bitlis 2 bin 363, Bolu 1950, Burdur 2 bin 208, Bursa 17 bin 225, Çanakkale 3 bin 376, Çankırı 1753, Çorum 2 bin 867, Denizli 6 bin 190, Diyarbakır 12 bin 165, Düzce 2 bin 470, Edirne 2 bin 530, Elazığ 3 bin 685, Erzincan 1760, Erzurum 4 bin 905, Eskişehir 6 bin 25, Gaziantep 13 bin 890, Giresun 1576, Gümüşhane 926, Hakkari 1557, Hatay 12 bin 639, Iğdır 1200, Isparta 2 bin 889, İstanbul 100 bin, İzmir 21 bin 20, Kahramanmaraş 8 bin 195, Karabük 1600, Karaman 1550, Kars 1730, Kastamonu 2 bin 380, Kayseri 7 bin 562, Kilis 1170, Kırıkkale 1689, Kırklareli 2 bin 255, Kırşehir 1633, Kocaeli 10 bin 340, Konya 15 bin, Kütahya 3 bin 592, Malatya 9 bin 609, Manisa 7 bin 229, Mardin 5 bin 357, Mersin 8 bin 190, Muğla 6 bin 197, Muş 2 bin 142, Nevşehir 2 bin 68, Niğde 2 bin 604, Ordu 3 bin 334, Osmaniye 2 bin 990, Rize 2 bin 42, Sakarya 6 bin 633, Samsun 6 bin 397, Siirt 1527, Sinop 947, Sivas 3 bin 904, Şanlıurfa 13 bin 190, Şırnak 1492, Tekirdağ 6 bin 865, Tokat 3 bin 392, Trabzon 3 bin 734, Tunceli 775, Uşak 2 bin 464, Van 6 bin 803, Yalova 1805, Yozgat 2 bin 858 ve Zonguldak 1872.