Kurban Bayramı arefe günü kuyumcular açık mı? 2026 çalışma durumu belli oldu

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların gündeminde “Arefe günü kuyumcular açık mı?” sorusu yer almaya başladı.

Özellikle bayram öncesinde altın alım ve satım işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, kuyumcuların çalışma saatlerini araştırıyor.

AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR ÇALIŞIYOR MU?

Kuyumcular, özel sektör işletmesi kapsamında faaliyet gösterdiği için arefe gününde hizmet vermeye devam edebiliyor. Ancak kuyumcular için zorunlu bir açık ya da kapalı uygulaması bulunmuyor.

2026 Kurban Bayramı arefe gününde birçok kuyumcunun açık olması beklenirken, bazı işletmeler ise kendi çalışma düzenine göre kapalı olabiliyor.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞEBİLİYOR

Arefe günü kuyumcuların çalışma saatleri işletmeden işletmeye farklılık gösterebiliyor. Bazı kuyumcular öğle saatlerine kadar hizmet verirken, bazıları normal mesaisini sürdürebiliyor.

Bu nedenle vatandaşların işlem yapmadan önce gitmek istedikleri kuyumcuyla iletişime geçerek çalışma durumunu öğrenmeleri öneriliyor.