Kurban Bayramının başlamasıyla vatandaşlar, akraba ziyaretleri ve mesajlar ile aramalar yaparak yakınları, sevdikleri ile görüşüyor. Bu çerçevede işlerine ara veren yurttaşlar, bir yandan da bayram sonrasını planlayarak işlerinin devamı için yapılması gerekenleri düşünüyor. Bu çerçevede vatandaşlar, bayramda postane PTT, kargolar ve bankaların açık olup olmayacağı konusunda internette araştırmalar yapıyor. Peki Kurban Bayramı'nda postane PTT, kargolar ve bankalar açık mı? 12 13 14 Ağustos bankalar, PTT postane ve kargolar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatillerini sürdüren vatandaşlar, bayram sonrası işlerinin yoğunluğunu planlayarak hesaplar yapıyor.



Bu kapsamda yurttaşlar, bayram süresince PTT, kargo veya bankalardan hangilerinin açık olup olmayacağı konusunda internette araştırmalarını sürdürüyor.



KURBAN BAYRAMINDA BANKALAR AÇIK MI



11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı

14 Ağustos Çarşamba Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı



BAYRAMDA POSTANE PTT AÇIK MI



Postanalerin PTT'lerin bayramda işlem yaptırmak istenilen PTT merkeziyle görüşülmesi gerektiği ifade edildi.



KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI



Kargo şirketlerinin bayram süresince kapalı olacağı, 15 Ağustos 2019 Perşembe gününden itibaren normal şekilde hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.