Kurban Bayramı için vatandaşlar planlarını hazırlamaya başladı. İnternette araştırma yapan vatandaşlar, 'Kurban Bayramı 2019 tatili ne zaman başlayacak' sorusunun cevabını arıyor. Ramazan Bayramı sonrası vatandaşlar, internette çok sayıda araştırma yapıyor. Geçen sene Kurban Bayramı tatili hafta içi günleriyle birleştirilmişti. Bu sene normal takvime göre Kurban Bayramı 2019 tatili Pazar günü başlayacak. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı 2019 tatili ne zaman başlayacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün

Heyecanla araştırılan ve merak edilen Kurban Bayramı için bilgiler netleşti.



Bu çerçevede 'Kurban Bayramı 2019 tatili ne zaman başlayacak' sorusuna cevap niteliğinde bazı tarihleri paylaşıldı.



Yurt içi veya yurt dışı planı yapan kişiler, tarihleri araştırıyor.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2019 yılında Ağustos ayına denk geliyor.



Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.



KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ



Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi



Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar



Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi



Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı



Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba



KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?



Kurban Bayramı tatili için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilinin ardından gözler Kurban Bayramı 2019 tatiline çevrildi. Bayram, 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Çarşamba günü (4'ncü gün) biteceğinden, o haftanın yalnız perşembe ve cuma günü açıkta kalacak. Şayet 2 gün idari izin verilirse Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkmış oluyor.



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