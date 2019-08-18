Çanakkale'deki iskelelerde, Kurban Bayramı tatilini uzatanların araçları dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini uzatıp yeni hafta başında evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.



Araçların sabah oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde arttı. Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde uzun araç kuyrukları oluştu.



Feribotlar "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor

Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yoğunluğu Kurban Bayramı için yapılan feribot planlamasıyla azaltmaya çalışıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için feribotlar "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor.

Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.