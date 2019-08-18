Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Türkiye Kabil'deki saldırıyı kınadı
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Eski mektuplar ve Pazar Yazıları
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

Çanakkale'deki iskelelerde, Kurban Bayramı tatilini uzatanların araçları dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilini uzatanlar dönüşe geçti

Bayram tatilini uzatıp yeni hafta başında evlerine dönmek üzere yola çıkan tatilciler, Çanakkale'deki iskelelerden arabalı vapurlarla Avrupa yakasına geçiyor.

Araçların sabah oluşturduğu yoğunluk öğle saatlerinde arttı. Çanakkale ve Lapseki iskeleleri önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Feribotlar "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor
Çanakkale Boğazı ile adalar arasındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, yoğunluğu Kurban Bayramı için yapılan feribot planlamasıyla azaltmaya çalışıyor. Vatandaşların mağdur olmamaları için feribotlar "doldur boşalt" usulüyle sefer yapıyor.
Çanakkale'den Bozcaada ve Gökçeada'ya gitmek isteyenler için de ek seferler düzenleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.