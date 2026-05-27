Kurban Bayramı'nda Eczaneler Açık mı? Nöbetçi Eczane Sorgulama Ekranı (27 Mayıs 2026)

KURBAN BAYRAMI’NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelindeki normal çalışma düzenine sahip serbest eczaneler bayram süresince kapalı olacak. Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahından itibaren mahalle ve cadde eczaneleri hizmet vermeyi durdurdu.

Bayram boyunca yalnızca nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet sağlayacak.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Bayram tatili ve hafta sonunun tamamlanmasının ardından eczaneler yeniden normal çalışma düzenine dönecek. Türkiye genelindeki eczanelerin 1 Haziran 2026 Pazartesi günü sabah saat 09.00 itibarıyla yeniden açılması bekleniyor.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL BULUNUR?

Bayram boyunca ilaç veya sağlık ürünü ihtiyacı bulunan vatandaşlar, yaşadıkları il ve ilçedeki nöbetçi eczaneleri çeşitli yöntemlerle öğrenebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın e-Devlet sistemi içerisinde yer alan “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama” hizmeti üzerinden güncel nöbetçi eczaneler görüntülenebiliyor. Sistemde eczanelerin adres ve harita bilgileri de yer alıyor.

ECZACI ODALARININ RESMÎ SİTELERİ

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde faaliyet gösteren Eczacı Odalarının resmî internet sitelerinde günlük nöbetçi eczane listeleri yayımlanıyor. Vatandaşlar yaşadıkları ilin Eczacı Odası sitesine girerek güncel listeye ulaşabiliyor.

KAPALI ECZANELERİN CAMLARINDA LİSTE BULUNUYOR

Kapalı olan eczanelerin vitrinlerinde ya da giriş kapılarında bölgedeki nöbetçi eczanelerin adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı listeler de bulunuyor.

BAYRAMDA YOĞUNLUK YAŞANABİLİR

Bayram süresince nöbetçi eczanelerde yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların ilaç ihtiyaçları için önceden kontrol yapmaları öneriliyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin reçeteli ilaçlarını son güne bırakmaması gerektiği ifade ediliyor.