Kurban Bayramı'nda ücretsiz yollar belli oldu! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlara müjde...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilinde ulaşım ile ilgili alınan önlemler ve ücretsiz hizmet verecek ulaşım hatları ile ilgili detaylar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamayla Bakanlığın aldığı tedbirleri ve kararları kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Uraloğlu, bayram tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; İstanbul, Ankara ve İzmir'de ücretsiz hizmet verecek ulaşım hatlarını da açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da Marmaray başta olmak üzere Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN'ın Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

TRENLERDE KAPASİTE ARTIŞINA GİDİLDİ

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kent içi ulaşımı ücretsiz yaptık."

Uraloğlu, Bakanlığın ulaşımda yoğunluk yaşanacak bayram günleri boyunca teyakkuz halinde bulunacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

BAYRAM TATİLİNDE ÜCRETSİZ ULAŞIM NE KADAR SÜRECEK?

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Bayram süresince sadece kent içi ulaşım sistemlerinden 3 milyona yakın vatandaşın yararlanması bekleniyor.