Kurban Bayramı'nda 3 milyon 600 bin küçük ve büyük baş hayvan kesilmesi bekleniyor. Kurbanlık hayvanların derilerinin katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi gerekiyor. Bunun için hayvanların uygun şartlarda kesilmesi, yüzme işlemlerinin doğru yapılması ve uygun şartlarda saklanması hayati öneme sahip

Küçük ve büyük baş 3 milyon 600 bin hayvan Kurban Bayramı’nda kesilecek. Kurban derilerinin yüksek katma değere dönüşmesi ve ekonomiye kazandırılması önemli. Çünkü deri sektörü yıllık 1,6 milyar dolar ihracat kapasitesine sahip. 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olan deri sektörü ihtiyacı olan ham derileri Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanlardan elde ediyor. Kurban derilerinin ekonomiye kazandırılması için de vatandaşların azami özen göstermesi gerekiyor.



Kurban derilerinin doğru muhafaza edilmesinin yolu hayvanın doğru kesilmesiyle başlıyor.



"- Yüzülen deride kalan yapışık et ve yağ parçacıkları deride delik, kesik ve çizik oluşturmadan özenle sıyrılmalı.



- Yüzülen deriler kesinlikle yıkanmamalı.



- Yüzüm sonrası deriler 1 saat serin ve hava akımı bulunan bir yerde bekletilmeli.



- Deriler kesinlikle güneşte kurutulmamalı."



Küçükbaş ham derileri 2-3 kg, büyükbaş ham derilerinde 8-10 kg civarında oluyor. Uzmanlar tuzlama işlemi sırasında titiz davranmayı öneriyor.



"- Derinlerin et kısmı kalın tanecikli temiz ve kuru tuz ile iyice ovularak, tuz tüm yüzeye yayılmalı.



- Deri suyundan uzaklaşması için serin ve havadar bir yerde bekletilmeli.



- Deriler kesinlikle naylon torbalarda muhafaza edilmemeli.



- Deriler hayvanların iç organlarıyla birlikte saklanmamalı."



Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar da yurttaşların özenli olmasını istedi. Zandar, "Hayvan derilerinin sağlam olarak elde edildiği varsayılırsa, çok yüksek bir parasal değer ve ülke ekonomisine büyük katkı söz konusu olacaktır" dedi.



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