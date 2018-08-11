Kurban Bayramının yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında da hareketlilik arttı. Edirne ve Şanlıurfa'daki son durumu ekranlarınıza getireceğiz. Vatandaşların küçükbaş hayvanlara talebi dikkat çekti.

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hayvan pazarlarında olan yoğunluk günden güne artıyor.Vatandaşlar ince eleyip sık dokuyor, alacakları kurbanı seçmeye çalışıyor.Hareketliliğin yaşandığı en önemli yerlerden biri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Hastalıklardan ari bölge” ilan ettiği Edirne.Havsa İlçesindeki pazarda, Trakya’nın verimli topraklarında yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar görücüye çıkıyor.Kurbanlıklar, belediye ekipleri ve veterinerler tarafından muayene edildikten sonra pazara alınıyor.Besiciler kurbanlıkları en iyi fiyattan satmak, vatandaş ise en uygun fiyattan almak istiyor. Uzlaşamadıkları durumlarda ise devreye çıbıkçılar giriyor. Ekonomik sıkıntı çeken vatandaş küçükbaşa yöneliyor.Bu görüntülerse Şanlıurfa'dan. Bölgede 2 milyon küçükbaş hayvan yetiştiriliyor.Ekonomik sıkıntılardan dolayı hayvan varlığı azalan Şanlıurfa; İstanbul, Ankara gibi kentlere kurbanlık gönderiyor.Meralarda otlatılarak yetiştirilen küçükbaş hayvanlara, bayramın son gününe kadar talebin yoğun olması bekleniyor.