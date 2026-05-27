Kurban keserken canından oluyordu: Boğanın boynuzuyla yaralandı, 60 dikiş atıldı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye’nin birçok noktasında kurban kesimi sırasında yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi.

Kahramanmaraş’ta kurbanlık aldığı boğayı kesmeye çalışan Şeref Çınarlıdere, hayvanın boynuz darbəsiyle yaralandı.

BOĞANIN BOYNUZU BACAĞINA SAPLANDI

Edinilen bilgilere göre Çınarlıdere, kurban kesimi sırasında kontrol etmeye çalıştığı boğanın aniden hareket etmesi sonucu yaralandı.

Boğanın boynuzu Çınarlıdere’nin sağ bacağına saplandı. Yakınlarının yardımıyla olay yerinden alınan Çınarlıdere, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralının bacağına yaklaşık 60 dikiş atıldı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şeref Çınarlıdere sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çınarlıdere yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

“Kurban keserken tosunun boynuzu battı bacağıma. İyiyim şükür. Bacağımda çift dikiş var, biri içte yağda, diğer dışta. 50-60 dikiş var.”