Kurban keserken sağlığınızdan olmayın! Fıtık ve kas yırtılması tehlikesi kapıda...

Kurban kesimi ve et taşıma işlemleri sırasında omurga sağlığının korunması büyük önem taşıyor. Liv Hospital Samsun Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, bayram sürecinde artan fiziksel aktivitelerin vücutta oluşturabileceği tahribatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AĞIR YÜK VE ANİ HAREKET RİSKİ

Uzmanlar, kurbanlıkların taşınması ve kesimi esnasında yapılan yanlış hareketlerin ciddi kas ve bel yaralanmalarına zemin hazırladığını vurguluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Opr. Dr. Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle ağır yük kaldırırken ani hareket yapılması bel tutulması, kas yırtılması ve fıtık problemlerini tetikleyebilir"

Sadece ağırlık kaldırmak değil, uzun süre eğilerek çalışmak da omurga sağlığını doğrudan ve olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Fiziksel zorlanmaların vücudun farklı bölgelerinde ağrılara yol açabileceğini belirten Opr. Dr. Saraçoğlu, "Kurban kesimi sırasında kontrolsüz güç uygulanması ve uygun olmayan pozisyonlarda çalışılması sırt, boyun ve diz ağrılarını artırabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca destek alınmalı ve ağır yükler tek kişi tarafından kaldırılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

AĞRI HİSSEDİLDİĞİ AN DİNLENİLMELİ

Fiziksel çalışma sırasında ani bir ağrı, hareket kısıtlılığı veya kaslarda şiddetli bir zorlanma hissi meydana gelmesi durumunda, işlemin derhal bırakılması gerekiyor. Kişilerin böyle durumlarda dinlenmeden çalışmaya devam etmemesinin altı çiziliyor. Opr. Dr. Saraçoğlu, "Basit görülen kas zorlanmaları ilerleyen süreçte daha ciddi ortopedik problemlere dönüşebilir" dedi.