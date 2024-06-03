Kurban konusunda akıllara takılanlar! İşte 10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir.