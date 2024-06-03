Kurban konusunda akıllara takılanlar! İşte 10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler
İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4 gün sürecek. Kurban konusunda her sene akıllara takılanlar araştırılıyor. Peki doğru bilinen yanlışlar neler? İşte 10 soruda kurbanla ilgili merak edilenler...
Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biri olan Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir.
Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir.
Kurban ile ilgili akıllara takılanlar her sene vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki doğru bilinen yanlışlar neler? Kurbanla ilgili merak edilen konular 10 soruda derlendi.
1 - KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlayacak. Kurbanlıkların, mutlaka Kurban Bayramı günleri içerisinde kesilmesi gerekecek. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilecek.