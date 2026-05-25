Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde sağlıklı kurbanlık seçimi için dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı. Bakanlık tarafından hazırlanan rehberde, yaş şartlarından hastalık belirtilerine ve dijital sorgulama yöntemlerine kadar detaylar vatandaşların bilgisine sunuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 1

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların kurbanlık alışverişlerinde mağduriyet yaşamaması adına kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yaptı.

1 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 2

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan görsel materyaller kamuoyuyla paylaşılarak kurban pazarında uyulması gereken standartlar belirlendi.

2 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 3

Müdürlük tarafından paylaşılan bilgilendirmede, kurbanlık alımında bakılacak ilk unsurun kulak küpesi olduğu belirtildi. Hayvanların yaş kriterleri de net bir şekilde açıklanırken, küçükbaş hayvanların en az 1, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerektiği aktarıldı.

3 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 4

Fiziki gelişim şartları kapsamında, büyükbaş hayvanların süt dişlerini değiştirmiş, küçükbaş hayvanların ise gelişim sürecini tamamen bitirmiş olmasının zorunluluğu ifade edildi.

4 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 5

HASTALIK BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Kurbanlıkların sağlık durumlarını gösteren fiziki işaretler konusunda kesin uyarılar yapıldı. Yetkililer; burun ve göz akıntısı, salya, öksürük, nefes darlığı, yara, şişlik ve ödem gibi semptomlar gösteren hayvanların kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bunun yerine canlı bakışlı, hareketli, tüyleri parlak ve düzgün olan kurbanlıkların satın alınması gerektiği belirtildi.

5 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 6

Çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış hayvanların kurbanlık vasfı taşımadığı ve bu tür hayvanlardan uzak durulması gerektiği kaydedildi. Hayvanların psikolojik ve nörolojik durumlarına da değinilirken, kurbanlıkların çevresine karşı normal tepkiler vermesi beklendiği, aşırı tepkili veya duyarsız hayvanların alınmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

6 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 7

Vatandaşların satıcılar tarafından yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçmek için dijital kontrol mekanizmaları da hatırlatıldı.

7 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 8

Alıcıların, kurbanlıkların tür, ırk, cinsiyet ve yaş gibi resmi kayıt bilgilerini 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden sadece küpe numarasıyla anında sorgulayabileceği ifade edildi.

8 9
Kurbanlık alırken dolandırılmayın! İşte sağlıklı hayvan seçmenin püf noktaları - Resim: 9

Son olarak yetkililer, ülkedeki genel hayvan varlığının devamlılığını sağlamak amacıyla kurbanlık alımlarında erkek hayvanların öncelikli olarak tercih edilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

9 9
Kurban Bayramı