Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U.'yu evinde gözaltına aldı.
A.U., işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen ekiplere teslim edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U., FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay A.U.'yu evinde gözaltına aldı.