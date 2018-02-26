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'Kürt Şahinleri Tugayı' Afrin'e intikal edecek

Özel kuvvetler eğitimi alan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden oluşan Hamza Tümeni, Kürt Şahinleri Tugayı'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG'ye karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

'Kürt Şahinleri Tugayı' Afrin'e intikal edecek

Kürt Şahinleri Tugayı, Özgür Suriye Ordusu  bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturuldu.

"Özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek. 

Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurların oluşturduğu bildirildi.

"Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.

İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli,  "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. İnşallah  Afrin'deki halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız" dedi.

Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den kurtarmak için bölgeye geldiklerini söyledi. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Kürt Şahinleri Tugayı #afrin
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