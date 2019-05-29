Bugüne kadar yapılan en büyük denizaltı arama kurtarma tatbikatı KURTARAN-2019 başladı. Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik komutanlığı unsurları ve 18 ülke ile gerçekleştirilen tatbikat Akdeniz'de icra ediliyor.





Türk Deniz Kuvvetleri planlaması ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yönetimindeki dev tatbikat Aksan Bölgesinden ileri hareketle Akdeniz'de icra ediliyor.



Denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek aksilikler üzerinden hazırlanan senaryolarda Deniz Kuvvetleri envanterinden 6 gemi, 3 denizaltı, 6 sahil güvenlik botu, 2 uçak, 2 helikopter kullanılıyor.



Davet tatbikatının amacı, ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi ve sahip olunan kurtarma sistem ve imkanlarının tanıtılması.



Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın ardından gerçekleştirilen ikinci geniş çaplı tatbikat KURTARAN-2019, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.





ulusal.com.tr Türkiye'nin ev sahipliğinde, 18 ülkenin katılımı ile KURTARAN-2019 başladı.Türk Deniz Kuvvetleri planlaması ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı yönetimindeki dev tatbikat Aksan Bölgesinden ileri hareketle Akdeniz'de icra ediliyor.Denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek aksilikler üzerinden hazırlanan senaryolarda Deniz Kuvvetleri envanterinden 6 gemi, 3 denizaltı, 6 sahil güvenlik botu, 2 uçak, 2 helikopter kullanılıyor.Davet tatbikatının amacı, ortak kurtarma operasyonları için yöntemler geliştirilmesi ve sahip olunan kurtarma sistem ve imkanlarının tanıtılması.Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın ardından gerçekleştirilen ikinci geniş çaplı tatbikat KURTARAN-2019, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.