Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi ve eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek'in ifadesi ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunda da payı olduğu tespit edilen ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" ile "Kasten Öldürmeye Azmettirme" suçlarından tutuklanan FETÖ'nün senaristi Bayram Özbek’in savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı.

"KAZIM KAŞİFOĞLU" SAHNESİ VE PANA FİLM İDDİALARI SORULDU

Soruşturma kapsamında Özbek’e, popüler dizideki 'Kazım Kaşifoğlu'nun ölüm sahnesinde ve dizinin senaryosunda bir dahlinin olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi. Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Pana Film'in direktörü İhsan Karademir, Bayram Özbek'in kendileriyle tanışıklığına ve yardımcı olduğuna dair itiraflarda bulunmuştu.

Ancak suçlamaları reddeden Bayram Özbek, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

"Pana Film'i Tanımam:" Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizinin senaryosunu kesinlikle kaleme almadığını, herhangi bir senaryoya müdahale etmediğini ve yönlendirmede bulunmadığını savunan Özbek, dizinin yapımcılarını, yönetmenlerini ve senaristlerini tanımadığını öne sürdü. Pana Film yetkilileriyle yüz yüze ya da herhangi bir iletişim aracıyla görüşmediğini iddia etti.

Geçmiş Suçlamalar ve Hapis Yattığı Süre: 2016 yılında KHK ile ihraç edildiğini belirten Özbek, 2014 yılında "Tahşiye" dosyasıyla gözaltına alındığını, "Tek Türkiye" dizisindeki karanlık kurul diyalog metinlerini yazdığı iddia edilerek 2017 yılında tutuklandığını ve 12 yıl ceza aldığını, bu cezanın 8 yılını cezaevinde geçirdikten yaklaşık 15 ay önce tahliye olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTEKİ RÖPORTAJINDAKİ İTİRAFLARI DOSYADA

Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki kritik isimlerden biri olan Özbek'in senaryo ekibini etkilediği tespit edilmişti. Öte yandan Özbek'in geçmişte verdiği bir röportajda; 'Kurtlar Vadisi' dizisinin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığı yaptığını, Osman Sınav'dan senaryo dersi aldığını ve Samanyolu TV'de yayınlanan 'Tek Türkiye', 'Kollama', 'Beşinci Boyut' ile 'Yeşeren Düşler' gibi yapımların senaryolarını kaleme aldığını açıkça itiraf ettiği biliniyor.