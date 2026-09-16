Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi! Başsavcılık düğmeye bastı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 12 Kasım 2011 tarihinde cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması kapsamında geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi! Başsavcılık düğmeye bastı
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Soruşturma çerçevesinde, yayınlandığı döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında "FETÖ/PDY propagandası, örtülü mesaj ve örgütsel talimat" iddiaları mercek altına alındı. Başsavcılık, dizinin bölümlerini, diyaloglarını ve senaryo alt metinlerini ayrıntılı biçimde analiz etmesi için uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirdi.

KAŞİF KOZİNOĞLU DETAYI VE 'KAZIM KAŞİFOĞLU' KARAKTERİ DOSYADA

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada yer alan somut iddialar ve inceleme gerekçeleri kayıtlara şöyle geçti:

Dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin doğrudan Kaşif Kozinoğlu'nu hedef alarak vatan haini şeklinde resmedilmesi ve ardından senaryo gereği öldürülmesi dikkat çeken deliller arasında yer aldı.

Dizinin belirli sahnelerinde "FG" harf grubunu taşıyan araç plakalarına yer verilmesi, subliminal mesaj ve örgüt liderine atıf yapıldığı iddialarını güçlendirdi.

Başsavcılığa ulaşan çok sayıda ihbar ve soruşturma dosyasındaki veriler doğrultusunda, dizinin belirli bölümlerinde terör örgütü lehine yönlendirme veya talimat verilip verilmediği araştırılacak.

ÖZEL BİLİRKİŞİ HEYETİ SENARYO VE DİYALOGLARI MERCEK ALTINA ALACAK

Başlatılan teknik ve içerik analizi sürecinde şu adımlar izlenecek:

Alanında yetkin uzmanlardan oluşturulacak bilirkişi heyeti, dizinin ilgili bölümlerini, diyalog kurgularını, karakter tiplemelerini ve alt metinlerini kare kare inceleyecek.

Hazırlanacak ayrıntılı bilirkişi raporu doğrultusunda, yapımın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile herhangi bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı ve örgütsel talimat taşıyıp taşımadığı resmen açıklığa kavuşturulacak.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin kamuoyu duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Kaşif Kozinoğlu’nun 12.11.2011 tarihinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumunda hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; başsavcılığımıza ulaşan ihbarlar ile yapılan tespitler doğrultusunda, 'Kurtlar Vadisi Pusu' isimli dizide yer alan 'Kazım Kaşifoğlu' karakterinin vatan haini olarak gösterilip öldürülmesi, 'FG' plakalı araçların kullanımı ve FETÖ lehine propaganda/örtülü mesaj niteliğindeki içerik iddialarının uzman bilirkişi heyetince incelenmesine karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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