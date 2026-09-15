Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında önemli sorular

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tahkikat kapsamında adliyeye gelerek savcıya ifade verdi. Soruşturmada "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenen ünlü senaristlerin savcılık sorgusundaki savunmaları ortaya çıktı.

SENARİSTLERE KRİTİK SORULAR YÖNELTİLDİ

Silivri Adliyesi'nde yaklaşık 2,5 saat süren ifade işleminde savcılık, dizide yer alan "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ile gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlikleri ve zamanlamaları masaya yatırdı. Senaryonun oluşturulma sürecine odaklanan savcılık makamı, senaristlere şu soruları yöneltti:

Kozinoğlu ile ilgili senaryo nasıl yazıldı?

Herhangi bir kişi veya kurumdan etkilendiniz mi?

Size dışarıdan bir senaryo dayatması yapıldı mı?

"METİN KENDİ DOĞAL AKIŞINDA İLERLEDİ, KASTIMIZ YOK"

Senaristler Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, savcılık sorgusunda yöneltilen iddiaları ve dış müdahale ihtimallerini reddetti. Senaristlerin verdikleri ortak yanıtta şu ifadelere yer verildi:

"Hayır, bize herhangi bir kişi ve kurumdan bir dayatma söz konusu değil. Bizim metnimiz doğal akışında ilerleyen bir metindir. Tesadüfen denk gelmiştir. Herhangi bir kasıt yoktur."

İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan üç isim, kapıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

DİZİDEKİ ÖLÜM TARİHİ VE GERÇEK HAYATTAKİ ÖLÜMÜN ZAMANLAMASI

Soruşturmanın yeniden açılmasıyla birlikte, Kurtlar Vadisi Pusu'da oyuncu Sedat Savtak'ın canlandırdığı "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin dizideki akıbeti yeniden tartışma konusu oldu. Karakter ve gerçek olaylar arasındaki dikkat çeken kronoloji şu detayları barındırıyor:

Kazım Kaşifoğlu karakteri, dizinin 123. bölümünde eski bir istihbaratçı olarak kurguya dahil edilmişti.

10 Kasım 2011'de yayımlanan 136. bölümde Kaşifoğlu bir hücrede tutulmuş ve ölüm tehditleri almıştı.

Bu bölümün ekranlara gelmesinden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011 tarihinde Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi'ndeki koğuşunda yaşamını yitirdi.

Dizinin 8 Aralık 2011 tarihli 139. bölümünde ise Kaşifoğlu karakterinin spor ve duş sonrasında koluna şırıngayla hava enjekte edilerek infaz edildiği sahne yayımlanmıştı.